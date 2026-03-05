[날씨] 밤 사이 전국 비…강원 산지에는 많은 눈

절기상 경칩인 오늘(5일) 퇴근길 무렵부터 서쪽 지역에 비가 내리고 있습니다.



밤 사이에는 비가 전국으로 확대돼 내일까지 전국에 비나 눈이 내리겠는데요.



특히 지난번에 폭설이 쏟아졌던 강원 산지를 중심으로 이번에도 최고 15cm 이상의 많은 눈이 예보됐습니다.



남부 지방은 주로 비가 내릴 텐데요.



중부 지방에는 강원 내륙에 최고 8cm, 경기 북동부에 최고 7cm의 많은 눈이 그리고 경기 내륙에도 1~5cm, 서울에도 1~3cm의 적설이 예상됩니다.



다음으로 내일 미세먼지 상황도 살펴보시죠.



보시는 것처럼 낮부터는 서풍을 타고 중국발 미세먼지가 유입되면서 전국 대부분 지역의 공기질이 탁해지겠습니다.



다음으로 위성 영상 살펴보겠습니다.



보시는 것처럼 전국 대부분 지역에 비구름이 뒤덮고 있고요 이 비구름이 점차 남동진하면서 내일까지 강수가 이어지겠습니다.



내일 오전에는 대부분 그치겠지만 중부와 전북 지역은 밤까지 산발적으로 이어지는 곳도 있겠습니다.



내일 기온 보시면 아침에 서울이 1도로 크게 춥지는 않겠는데요.



다만 낮에 비가 그치고 찬 공기가 내려오면서 서울의 낮 기온이 6도에 머물겠고 찬 바람이 강해서 체감상 더 춥게 느껴지겠습니다.



이번 주말 서울의 아침 기온이 영하 3도까지 뚝 떨어지며 꽃샘추위가 나타나겠습니다.



환절기 건강 관리 잘해 주셔야겠습니다.



(남유진 기상캐스터)