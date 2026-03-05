"2차 대전 이후 처음" 단 한 발로…87명 숨졌다

<앵커>



미군은 스리랑카 인근 인도양에서 이란의 전함을 격침했다며 영상을 공개했습니다. 2차 세계 대전 이후 처음으로 미군이 잠수함 어뢰로 적 함선을 격침한 겁니다. 미국은 이란 영공까지 곧 장악할 거라고 파상 공세를 예고했습니다.



보도에 김민표 기자입니다.



<기자>



미국 국방부가 공개한 이란 군함 격침 영상입니다.



군함 뒷부분이 번쩍 들릴 정도로 큰 폭발이 발생하고 물기둥이 하늘로 솟구칩니다.



공격 지점은 스리랑카 남쪽에서 40km 떨어진 인도양 해역입니다.



스리랑카 해군이 현지시간 4일 새벽 5시쯤 조난 신고를 받고 출동했지만 군함은 완전히 침몰했고, 이란군 승조원 87명이 숨졌습니다.



헤그세스 미 국방장관은 미군 잠수함에서 발사한 어뢰 한 방으로 이란 군함이 죽음을 맞이했다고 말했습니다.



[피트 헤그세스/미국 국방장관 : 조용한 죽음이죠. 2차 세계대전 이후 어뢰로 적의 군함을 침몰시킨 건 처음입니다.]



미군의 어뢰 공격은 2차 대전 때 일본의 항복 선언 전날 일본 군함을 격침 시킨 게 마지막이었습니다.



침몰한 '아이리스 데나호'는 5년 전 실전 배치된 신형 군함으로 함대공, 대함 미사일, 어뢰 등을 탑재했고, 보름 전 인도에서 열린 다국적 해군 훈련에도 참가했습니다.



이번 어뢰 공격으로 이제 전장은 이란에서 멀리 떨어진 인도양 공해상까지 확대됐습니다.



미 중부사령부는 지금까지 이란 군함 20척 넘게 격침했다고 밝혔습니다.



솔레이마니급 전함도 포함된다고 밝혔는데, 이란 혁명수비대의 최신예 전함으로 장거리 함대공 미사일 등 최강의 화력을 갖춘 샤히드 사야드 시라지호가 무력화된 것으로 보입니다.



[피트 헤그세스/미국 국방장관 : 이란 주력함인 솔레이마니(미군 공습으로 숨진 사령관)급을 격침했습니다. 대통령께서 솔레이마니를 두 번 잡은 것 같군요. 이란 해군은 신경 쓸 것도 없습니다.]



헤그세스 장관은 미국이 단호하게 자비 없이 승리하고 있다면서, 이란 영공도 며칠 안에 완전 장악할 것이라고 자신했습니다.



(영상편집 : 박춘배, 영상출처 : 미국 국방부 SNS)