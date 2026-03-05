이스라엘 "8일 영공 재개방…출발 항공편부터 허용"

▲ 이스라엘 국기

미국·이스라엘과 이란의 전쟁으로 막혔던 중동 내 하늘길이 차츰 풀리 조짐을 보이는 가운데 이스라엘이 오는 8일부터 단계적으로 민간 항공기 운항을 허용하기로 했습니다.미리 레게브 이스라엘 교통부 장관은 현지시간 5일 "오는 일요일(8일)부터 해외로 나가는 항공편을 위해 영공 재개방 준비를 하고 있다"고 말했습니다.그는 "전쟁 상황에 대한 평가를 거쳐 오는 8일부터 (이스라엘에서) 외국으로 가는 비행편을 위해 영공을 개방하기로 했다"고 말했습니다.다만 "안보 상황이 허용하는 조건에 따라 달라질 수 있다"이라며 "당일 내내 진행 상황을 알릴 것"이라고 덧붙였습니다.이스라엘은 이란을 상대로 한 선제 공격을 시작한 지난달 28일 자국 영공을 폐쇄했습니다.현재 중동 10여 개국에 여행객 등 단기체류자 4천여 명을 포함해 우리 국민 2만 1천 명 정도가 체류하고 있는 것으로 파악됩니다.이스라엘에서는 지난 3일 한국인 100여 명이 육로를 통해 이집트로 빠져나오는 등 대피 행렬이 이어지고 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)