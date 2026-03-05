휠체어컬링 백혜진-이용석 조, 영국 완파하고 '첫 승'

▲ 휠체어컬링 믹스더블 백혜진-이용석

장애인 올림픽인 패럴림픽 개막이 이틀 앞으로 다가온 가운데, 휠체어컬링 믹스더블의 백혜진-이용석 조가 우리 선수단 첫 승전고를 울렸습니다.백혜진-이용석 조는 오늘(5일) 이탈리아 코르티나담페초의 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 영국과 대회 2차전에서 압도적인 기량을 선보인 끝에 14대3으로 대승을 거뒀습니다.앞서, 개최국 이탈리아와 1차전에서 5대7로 졌던 대표팀은 대회 첫 승과 함께 분위기 반전에 성공했습니다.대표팀은 1엔드, 영국에 한 점을 내주며 출발했지만, 2엔드에서 바로 3점을 내며 전세를 뒤집었습니다.그리고 3대2로 한 점 쫓긴 4엔드, 완벽한 호흡을 펼치며 흐름을 주도했고, 백혜진의 드로우샷이 성공하며 대거 5득점에 성공했습니다.8대2로 크게 앞선 채 전반을 마친 대표팀은 선공으로 불리했던 5엔드, 2점을 스틸하며 확실한 승기를 잡았습니다.1승 1패를 거둔 대표팀은 내일 일본과 중국을 상대로 연승행진을 노립니다.휠체어컬링 믹스더블은 8개 팀이 출전해 라운드 로빈 방식으로 예선을 치른 뒤 상위 4개 팀이 준결승에 진출해 최종 순위를 가립니다.(사진=대한장애인체육회 제공, 연합뉴스)