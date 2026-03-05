뉴스
아제르서 이란발 드론 공격에 민간인 2명 부상

한승희 기자
▲ 이란 샤헤드 드론 (기사와 직접적 관련 없음)

아제르바이잔의 역외영토인 나히체반의 공항과 학교가 이란에서 날아온 드론 공격을 받아 2명이 부상했습니다.

현지시간 5일 AP, AFP, 로이터 통신에 따르면 이란에서 드론 2대가 출격해 이 가운데 1대는 이날 나히체반 공항 건물에 부딪힌 뒤 폭발했으며 다른 1대는 인근 학교에 떨어져 민간인 2명이 다쳤다고 아제르바이잔 외무부가 밝혔습니다.

나히체반은 아르메니아를 사이에 두고 아제르바이잔 본토와 떨어진 역외영토로, 이란과 국경을 접하고 있습니다.

나히체반 공항은 이란 국경에서 약 10㎞ 떨어져 있습니다.

아제르바이잔 외무부는 자국 주재 이란 대사를 초치해 항의했습니다.

외무부는 성명에서 "아제르바이잔 영토에 대한 이번 공격은 국제법 규범과 원칙에 어긋나며 역내 긴장을 고조시킨다"며 이번 공격을 강력히 규탄한다고 밝혔습니다.

또 "이란이 가능한 한 빨리 이번 사건에 대해 명확히 설명하고 미래에 이런 사건이 재발하지 않도록 필요한 조치를 시급히 할 것을 요구한다"며 자국이 이란에 대해 적절한 대응을 할 권리가 있다 덧붙였습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
