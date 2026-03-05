뉴스
삼성전자 노조, 9일부터 쟁의 행위 찬반 투표…"5월 총파업 목표"

정성진 기자
작성 2026.03.05 19:27
삼성전자 노조, 9일부터 쟁의 행위 찬반 투표…"5월 총파업 목표"
▲ 삼성전자 기흥캠퍼스 세미콘 스포렉스에서 전국삼성전자노동조합 조합원들이 총파업 승리 궐기대회를 하고 있다.

삼성전자 노동조합이 5월 총파업을 목표로 오는 9일부터 쟁의 행위 찬반 투표를 실시합니다.

삼성전자 노조 공동투쟁본부는 오는 9∼18일 쟁의 행위 찬반 투표를 실시해 이달 중순 쟁의권을 확보할 계획이라고 오늘(5일) 밝혔습니다.

투표에서 전체 조합원의 과반 찬성으로 쟁의권을 확보할 경우 4월 전 조합원 집회, 5월 총파업 등 투쟁을 전개할 계획입니다.

공동투쟁본부는 "5월 총파업을 목표로 쟁의 참여자 수를 지속 확대하며 사측에 대한 압박 수위를 높여나갈 방침"이라고 전했습니다.

앞서 공동투쟁본부는 지난해 11월 초기업노동조합 삼성전자지부, 전국삼성전자노동조합, 삼성전자노조동행 등으로 공동교섭단을 구성하고 3개월여 동안 사측과 임금 협상을 벌여왔습니다.

그러나 성과급 상한 폐지에 대한 노사의 입장이 팽팽하게 맞선 결과 노조는 지난달 19일 교섭 결렬을 선언하고 중앙노동위원회 조정을 신청했습니다.

중노위는 지난 3일 열린 2차 조정 회의에서 조정 중지 결정을 내렸고, 노조는 공동교섭단을 공동투쟁본부로 전환하고 쟁의권 확보에 나섰습니다.

(사진=연합뉴스)
(사진=연합뉴스)
정성진 기자 사진
정성진 기자페이지 바로가기
