체코전 앞둔 류지현 감독 "변수 철저하게 대비해"

▲ 한국 야구대표팀 류지현 감독

한국 야구대표팀이 2026 월드베이스볼클래식(WBC)을 향한 힘찬 출항에 나섭니다.류지현 야구대표팀 감독은 오늘(5일) 일본 도쿄의 도쿄돔에서 열리는 WBC C조 조별리그 1차전 체코와의 경기를 앞두고 "지난 세 번의 대회에서 첫 경기 결과가 좋지 않아 1라운드 탈락이라는 아픔을 겪었다. 첫 경기의 중요성을 누구보다 잘 알고 있다"며 결전을 앞둔 각오를 밝혔습니다.한국 야구는 최근 세 차례 WBC에서 모두 첫 경기 상대에게 일격을 당하며 조별리그 탈락의 쓴잔을 마셨습니다.류 감독은 "첫 단추를 어떻게 끼우는지가 이번 조별리그 4경기 성패를 좌우할 시작점"이라며 "다양한 시뮬레이션을 돌려봤고, 철저하게 계획대로 경기를 운영하겠다"고 강조했습니다.이날 한국 경기에 앞서 열린 같은 조 호주와 타이완의 경기에서는 호주가 예상을 깨고 타이완을 3-0으로 완파했습니다.경기를 틈틈이 지켜봤다는 류 감독은 "단기전 특유의 긴장감 탓에 여러 변수가 발생할 수 있다는 것을 다시 한번 느꼈다"며 "우리 선수단도 미팅을 통해 더욱 집중해야 할 상황들에 대해 교감하고 경계심을 늦추지 않았다"고 말했습니다.가장 관심이 쏠린 체코전 마운드 운용에는 치밀한 계산을 깔았습니다.류 감독은 "(선발) 소형준과 (두 번째 투수) 정우주는 일찍부터 오늘 경기를 위해 착실히 준비해 왔다"며 "두 투수 모두 투구 수 50구를 넘기지 않게 할 것"이라고 밝혔습니다.WBC 규정상 한 경기에서 투구 수 50개를 넘기면 나흘을 의무적으로 쉬어야 합니다.따라서 조별리그 통과의 최대 분수령이 될 9일 호주전에 이들을 다시 기용하기 위해 전략적으로 투구 수를 제한하겠다는 뜻입니다.결전을 앞둔 류지현호의 팀 분위기는 그 어느 때보다 끈끈합니다.류 감독은 "사이판 캠프부터 도쿄돔에 오기까지 선수단 분위기는 단연 최고라고 자신 있게 말씀드릴 수 있다"며 "지금까지 구슬땀을 흘리며 묵묵히 준비해 온 우리 선수들의 모습을 굳게 믿고 정면 돌파하겠다"고 힘줘 말했습니다.(사진=연합뉴스)