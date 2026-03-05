일본, 중동에 국민귀환용 전세기 투입 결정

▲ 일본 국기

일본 정부가 중동에서 발이 묶인 자국민의 본국 귀환을 지원하기 위해 전세기를 투입하기로 했습니다.외무성은 오늘(5일) 이란의 주변국 민간 시설 공격 등에 따라 쿠웨이트, 사우디아라비아, 바레인, 카타르, 아랍에미리트, 오만 등 6개국에 대한 여행 위험정보를 '도항 중지 권고'로 상향했다며 이렇게 밝혔습니다.일본 정부의 여행 위험 정보는 '대피 권고', '도항 중지 권고', '불필요한 도항 중지', '충분한 주의' 등 4단계로 이뤄져 있습니다.외무성은 공항 폐쇄 등으로 출국이 어려워진 쿠웨이트, 바레인, 카타르, 아랍에미리트에 체류 중인 자국민 중 희망자들을 우선 육로로 사우디아라비아 리야드와 오만 무스카트로 이송한 뒤 전세기로 도쿄까지 이동시킬 계획입니다.외무성은 "현재 리야드와 무스카트 공항에는 민간 항공기들이 운항하고 있지만 항공권 확보가 어려운 상황"이라며 전세기 투입 이유를 설명했습니다.일본 정부는 현지 일본인 이송을 위해 자위대 항공기를 파견하는 방안도 검토 중입니다.고이즈미 신지로 방위상은 SNS를 통해 "방위성은 일본인의 대피가 어려워질 경우에 대비해 자위대 항공기를 파견할 준비에 착수했다"고 밝혔습니다.(사진=게티이미지)