뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

생후 20개월 여아 사망…학대치사 혐의 20대 친모 구속영장

김태원 기자
작성 2026.03.05 17:12 조회수
생후 20개월 여아 사망…학대치사 혐의 20대 친모 구속영장
▲ 경찰차

인천에서 생후 20개월 된 딸을 방임해 숨지게 한 혐의로 20대 친모가 경찰에 붙잡혔습니다.

인천경찰청 여성청소년범죄수사계는 아동학대 범죄의 처벌 등에 관한 특례법상 아동학대치사 혐의로 20대 여성 A 씨의 구속영장을 신청했다고 오늘(5일) 밝혔습니다.

A 씨는 최근 인천시 남동구 주택에서 생후 20개월 된 B양을 방임해 숨지게 한 혐의를 받고 있습니다.

경찰은 어제 오후 8시쯤 A 씨 친척의 신고를 받고 현장에 출동해 숨진 B 양을 발견한 뒤 A 씨를 긴급 체포했습니다.

A 씨는 해당 주택에서 남편 없이 첫째 딸 C 양, 둘째 딸 B 양을 양육해왔던 것으로 조사됐습니다.

A 씨는 생계·의료·주거 급여를 받는 기초생활수급자로 경제적 상황이 좋지 않았던 것으로 파악됐습니다.

남동구는 A 씨의 첫째 딸 C양에 대해선 돌볼 보호자가 없다는 점을 고려해 아동보호시설에서 생활할 수 있도록 조치했습니다.

경찰은 A 씨가 B 양을 방임해 숨지게 한 정황이 있는 것으로 보고 구체적인 사망 원인을 확인하기 위해 국립과학수사연구원에 시신 부검을 의뢰했습니다.

B 양의 몸에서 신체적 학대를 당한 흔적은 맨눈으로 확인되지 않았으나, 또래 아동과 비교하면 영양 상태는 좋지 않은 것으로 전해졌습니다.

경찰의 구속영장 신청에 따라 A 씨의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)은 이르면 6일 오후 인천지법에서 열릴 예정입니다.

경찰 관계자는 "B 양 사망과 관련한 혐의로 구속영장을 신청했다"며 "A 씨가 첫째 딸을 학대한 정황이 있는지 추가로 조사할 예정"이라고 말했습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
김태원 기자 사진
김태원 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지