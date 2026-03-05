생후 20개월 여아 사망…학대치사 혐의 20대 친모 구속영장

▲ 경찰차

인천에서 생후 20개월 된 딸을 방임해 숨지게 한 혐의로 20대 친모가 경찰에 붙잡혔습니다.인천경찰청 여성청소년범죄수사계는 아동학대 범죄의 처벌 등에 관한 특례법상 아동학대치사 혐의로 20대 여성 A 씨의 구속영장을 신청했다고 오늘(5일) 밝혔습니다.A 씨는 최근 인천시 남동구 주택에서 생후 20개월 된 B양을 방임해 숨지게 한 혐의를 받고 있습니다.경찰은 어제 오후 8시쯤 A 씨 친척의 신고를 받고 현장에 출동해 숨진 B 양을 발견한 뒤 A 씨를 긴급 체포했습니다.A 씨는 해당 주택에서 남편 없이 첫째 딸 C 양, 둘째 딸 B 양을 양육해왔던 것으로 조사됐습니다.A 씨는 생계·의료·주거 급여를 받는 기초생활수급자로 경제적 상황이 좋지 않았던 것으로 파악됐습니다.남동구는 A 씨의 첫째 딸 C양에 대해선 돌볼 보호자가 없다는 점을 고려해 아동보호시설에서 생활할 수 있도록 조치했습니다.경찰은 A 씨가 B 양을 방임해 숨지게 한 정황이 있는 것으로 보고 구체적인 사망 원인을 확인하기 위해 국립과학수사연구원에 시신 부검을 의뢰했습니다.B 양의 몸에서 신체적 학대를 당한 흔적은 맨눈으로 확인되지 않았으나, 또래 아동과 비교하면 영양 상태는 좋지 않은 것으로 전해졌습니다.경찰의 구속영장 신청에 따라 A 씨의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)은 이르면 6일 오후 인천지법에서 열릴 예정입니다.경찰 관계자는 "B 양 사망과 관련한 혐의로 구속영장을 신청했다"며 "A 씨가 첫째 딸을 학대한 정황이 있는지 추가로 조사할 예정"이라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)