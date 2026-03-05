국민연금 국내 주식 의결권, 일부 위탁 운용사로…"자본시장 성장"

▲ 정은경 보건복지부 장관이 5일 서울 종로구 정부서울청사 별관에서 열린 2026년도 제2차 국민연금기금운용위원회에서 발언하고 있다.

보건복지부가 국민연금의 국내 주식 의결권을 일부 민간 자산운용사에 위임하기로 했습니다.복지부는 오늘(5일) 정부서울청사에서 제2차 국민연금 기금운용위원회 회의를 열고, 국내 주식 위탁 운용의 수탁자 책임활동 활성화 방안을 보고받았습니다.이번 방안에 따라 국민연금은 자금을 위탁받아 운용하는 민간 운용사의 의결권 행사 등 수탁자 책임 활동을 확대하는 방안을 시범 추진합니다.현재는 기금운용본부가 직접 투자하는 기업의 경우 위탁 지분의 의결권까지 모두 직접 행사하고 있으나, 앞으로는 위탁운용 방식을 투자일임에서 단독펀드 방식으로 바꿔 위탁운용사가 보유 지분에 대해 운용사 명의로 의결권을 행사하도록 했습니다.지난해 기준 국민연금의 국내 주식 의결권 행사 기업 599개 중 기금운용본부가 342개를 직접 행사했고, 257개는 위탁운용사가 행사했습니다.(사진=연합뉴스)