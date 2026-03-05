[단독] 해고당한 홀덤펍 찾아가서 난동…30대 긴급체포

▲ 서울 송파경찰서

자신이 일하던 홀덤펍을 찾아가 업주와 직원을 협박하고 현금을 빼앗은 혐의로 30대 남성이 경찰에 붙잡혔습니다.서울 송파경찰서는 특수강도 혐의로 30대 A 씨를 긴급체포해 수사하고 있다고 오늘(5일) 밝혔습니다.A 씨는 앞서 어제 오전 6시 30분쯤 송파구 한 홀덤펍 매장에서 업주 등을 향해 흉기로 위협하고 1천만 원 넘는 현금을 훔쳐 달아난 혐의를 받습니다.신고를 받은 경찰은 약 6시간에 걸친 추적 끝에 경기 하남시에서 A 씨를 검거했습니다.피해 업주는 경찰 조사에서 "A 씨가 부당 해고를 당했다고 항의하며 매장을 찾아와 흉기로 위협하고 현금 1,800여만 원을 갈취했다"는 취지로 진술한 것으로 전해졌습니다.반면 A 씨는 해고 문제를 두고 다툼이 있었을 뿐 흉기를 소지하지 않았고 돈을 훔친 적도 없다며 혐의를 부인하고 있는 것으로 알려졌습니다.경찰은 엇갈린 진술의 신빙성을 따져보는 한편 CCTV 영상과 자금 흐름 분석 등을 토대로 정확한 사건 경위를 조사할 방침입니다.(사진=연합뉴스)