방공 비용 부담에…미, 이란 드론 격추할 우크라 드론 구매 추진

▲ 드론을 들고 있는 우크라이나 병사

미국이 이란의 공격용 드론에 대응하기 위해 우크라이나가 개발한 저가 요격 드론 도입을 검토하는 것으로 전해졌습니다.파이낸셜타임스는 현지 시간 4일 우크라이나 방산업계 관계자들을 인용해 미국 국방부가 우크라이나 드론 요격 시스템 구매를 위해 협의 중이라고 보도했습니다.또한 중동 지역의 다른 국가도 우크라이나의 드론 구매에 나선 것으로 알려졌습니다.현재 중동 지역 국가들은 이란 드론 공격에 대응하기 위해 미국산 패트리엇 방공체계에 의존하고 있습니다.하지만 패트리엇 체계에서 사용하는 PAC-3 요격 미사일은 한 발 가격이 1천350만 달러(약 200억 원) 이상으로, 약 3만 달러(약 4천400만 원)에 불과한 샤헤드 드론을 격추하는 데 지나치게 비용이 많이 든다는 지적이 나오고 있습니다.이에 따라 PAC-3 미사일 대신 비용이 훨씬 낮은 우크라이나식 요격 드론이 대안으로 부각한 것으로 보입니다.우크라이나는 2022년 전쟁 발발 이후 수만 기의 이란제 샤헤드를 투입한 러시아에 맞서 영토를 방어해왔습니다.이 과정에서 우크라이나는 수천 달러 수준의 저가 요격 드론을 활용해 샤헤드를 요격하는 전술을 개발했습니다.시속 250㎞에 달하는 고속 요격 드론을 대량으로 배치해 시속 185㎞ 수준인 샤헤드 드론을 추격해 격추하는 방식입니다.여기에 대공포나 기관총을 장착한 차량도 함께 요격에 활용합니다.우크라이나 전쟁에서 이 같은 요격 전술의 성과가 확인된 만큼 미국도 우크라이나제 가성비 드론에 관심을 갖게 됐다는 설명입니다.샤헤드를 요격하는데 우크라이나산 드론을 활용할 경우, 고가의 PAC-3 미사일은 전략적 표적 방어에 집중할 수 있을 것이라는 분석도 나옵니다.우크라이나 정부 관계자는 미국 국방부와 협상에 대해 "샤헤드를 매우 낮은 비용으로 요격할 수 있는 우크라이나 기술에 대한 관심이 급증하고 있는 것은 분명하다"고 말했습니다.이와는 별개로 최근 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 카타르와 아랍에미리트(UAE) 정상과 우크라이나의 드론 기술 활용 방안을 논의했다고 밝혔습니다.다만 젤렌스키 대통령은 "우방국을 보호하기 위한 협력은 우크라이나 자체 방어 능력을 약화시키지 않는 범위에서만 가능하다"고 덧붙였습니다.(사진=AP, 연합뉴스)