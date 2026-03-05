3명이 3이닝씩 50구 이내 무실점 투구…호주, 경계 대상 급부상

▲ 5일 일본 도쿄의 도쿄돔에서 열린 호주와 타이완의 2026 WBC C조 조별리그 1차전 경기

'역대 최강'이라던 타이완 야구대표팀의 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 출발은 그 무엇도 계획대로 되지 않았습니다.2024 세계야구소프트볼연맹(WBSC) 프리미어12 우승 영향인지 도쿄돔은 타이완 관중으로 가득 찼지만, 호주의 치고 빠지는 '캥거루 야구'에 당했습니다.그리고 호주는 2개 대회 연속 WBC 첫 경기에서 승리를 따내고 한국 야구대표팀의 경계 대상으로 급부상했습니다.호주는 오늘(5일) 일본 도쿄의 도쿄돔에서 열린 타이완과의 2026 WBC C조 조별리그 1차전에서 3-0으로 승리했습니다.로비 퍼킨스의 선제 2점 홈런과 트래비스 바자나의 쐐기 홈런도 인상적이었지만, 무엇보다 눈에 띈 것은 투수들의 호투였습니다.호주는 앨릭스 웰스(3이닝 6탈삼진 1볼넷 무실점)와 잭 올로글린(3이닝 2피안타 2탈삼진 무실점), 존 케네디(3이닝 1피안타 1볼넷 1탈삼진 무실점) 단 3명의 왼손 투수로 경기를 끝냈습니다.이들 가운데 50구를 넘게 던진 선수가 있었다면 대회 규정에 따라 9일 한국전에 나올 수 없었습니다.그러나 웰스가 46구, 올러클린이 44구, 케네디가 41구만 던져서 푹 쉬고 다시 출전이 가능합니다.호주 벤치는 절묘한 투구 수 조절과 왼팔 투수만으로 경기를 끝내는 운용의 묘를 보여줬습니다.호주는 지난 2023 WBC에서 한국에 1차전 패배를 안기고 조별리그를 통과했던 기억이 있습니다.17년 만의 조별리그 통과를 노리는 한국은 이번 대회 가장 중요한 경기로 오는 8일 타이완전을 설정하고 준비해왔습니다.막상 뚜껑을 열고 보니 호주가 만만찮은 전력을 보유한 것으로 나타났고, 류지현호는 전략 수정이 불가피해졌습니다.호주의 승리로 한국 야구의 8강 진출 '경우의 수'가 늘어난 것도 사실입니다.한국이 일본과 타이완에 패하는 상황이 나오더라도, 경기 결과에 따라서는 한국과 타이완, 호주가 2승 2패로 맞설 수도 있습니다.이 경우를 대비해 한국은 득실점 관리가 더욱 중요해졌습니다.(사진=AP, 연합뉴스)