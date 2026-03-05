차가운 표정에 붉어진 눈빛…연극하는 권유리, 이제껏 본 적 없는 낯선 얼굴

이미지 확대하기

이미지 확대하기

그룹 소녀시대 멤버 겸 배우 권유리가 심리 스릴러 연극 'THE WASP(말벌)'의 연습 현장을 공개했다.연극 'THE WASP(말벌)'은 20년 만에 재회한 두 고교 동창생 '헤더'와 '카알라'의 이야기를 다룬 2인극이다. 권유리는 거친 삶의 풍파 속에서 하루하루를 힘겹게 살아가고 있는 '카알라' 역을 맡아 또 한 번의 파격적인 변신을 이룬다.권유리가 연기하는 '카알라'는 학창 시절 자신이 괴롭혔던 '헤더'와 우연히 재회한 뒤 상상하지 못한 충격적인 제안을 듣게 되는 인물로, 복합적인 감정 변화와 극한의 상황 속에서 드러나는 본능적인 선택들을 밀도 높은 연기력으로 그려내 관객들에게 강렬한 몰입감을 선사할 예정이다.특히 이번에 공개된 연습 현장 속 권유리는 차갑게 가라앉은 표정과 붉어진 눈빛만으로 인물의 복잡한 내면과 감정을 고스란히 느끼게 하며 본 공연에서 선보일 폭발적인 연기에 대한 기대감을 더욱 끌어올리고 있다. 드라마, 영화, 연극 등 무대와 장르를 가리지 않고 끊임없이 새로운 도전에 나서며 자신만의 연기 스펙트럼을 확장해 온 권유리가 이번 작품에서는 어떠한 모습으로 관객들에게 존재감을 각인시킬지 관심이 모인다.한편, 권유리가 출연하는 연극 'THE WASP(말벌)'은 오는 8일부터 4월 26일까지 세종S씨어터에서 공연된다.[사진 제공 - SM엔터테인먼트]강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)