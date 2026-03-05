뉴스
제분사 대표 7명, 밀가루 담합 사죄…전원 협회 이사직 사임

정성진 기자
작성 2026.03.05 15:46
제분사 대표 7명, 밀가루 담합 사죄…전원 협회 이사직 사임
▲ 대형마트의 밀가루

한국제분협회는 국내 제분업계의 밀가루 가격 담합과 관련해 "국민에게 큰 실망과 심려를 끼친 점에 대해 깊이 사과한다"고 밝혔습니다.

제분협회는 오늘(5일) 오전 정기총회를 열어 가격 담합에 대한 책임을 지고 제분회사 대표 전원이 협회 이사회에서 물러나 자숙의 시간을 갖기로 했습니다.

협회는 앞으로 식량안보와 식품 안전을 위해 더욱 노력하고 정도경영을 통해 제분업계 발전에 힘쓰겠다고 덧붙였습니다.

제분협회 회원사는 대한제분, 사조동아원, 대선제분, 삼양사, CJ제일제당, 삼화제분, 한탑 등 7곳입니다.

제분 7개사는 밀가루를 6년간 담합해 판 혐의로 20년 만에 다시 공정거래위원회의 심판을 받게 됐습니다.

공정거래위원회는 7개 제분사가 2019년 11월부터 지난해 10월까지 국내 기업간거래(B2B)에서 반복적으로 밀가루 판매 가격 및 물량 배분을 밀약한 혐의를 전원회의에서 심의하기로 했다고 지난달 20일 발표했습니다.

담합 판단이 나오면 공정위는 관련 매출액의 최대 20%까지 과징금을 부과할 수 있습니다.

과징금 규모로는 최대 1조 2천억 원에 이를 수 있다는 분석이 나옵니다.

공정위는 가격 재결정 명령을 내리는 방안도 검토하고 있습니다.

최근 CJ제일제당, 대한제분, 삼양사 등은 밀가루 가격을 내린 바 있습니다.

(사진=연합뉴스)
(사진=연합뉴스)
