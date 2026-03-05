삶 만족도, OECD 최하위권…자살률·상대적 빈곤율 상승

▲ 위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.

이미지 확대하기

▲ 2013∼2024년 삶의 만족도

한국인 삶의 만족도가 2년째 제자리걸음을 하며 경제협력개발기구(OECD) 회원국 최하위권을 맴돌았습니다.자살률은 2년 연속 증가해 2011년 이후 최고치를 기록했고, 일상생활에서 우울과 걱정을 느끼는 수준은 3년 만에 악화했습니다.국가데이터처는 오늘(5일) '국민 삶의 질 2025' 보고서를 발간했습니다.보고서에는 고용·임금, 소득·소비·자산, 건강, 여가 등 삶의 질과 관련된 11개 영역의 71개 지표가 반영됐습니다.2024년 한국인의 '삶의 만족도'는 6.4점으로 전년과 동일했습니다.삶의 만족도는 객관적 삶의 조건에 대한 주관적인 만족 정도를 보여주는 지표로 0∼10점으로 측정합니다.삶의 만족도는 2020년 6.0점 이후 2022년 6.5점까지 올랐다가 2023년 6.4점으로 소폭 하락하면서 2년째 제자리걸음을 했습니다.소득수준별로는 차이가 뚜렷했습니다.소득이 100만 원 미만인 가구의 삶의 만족도는 5.8점으로, 평균보다 0.6점 낮았습니다.소득이 100만∼200만 원 미만, 200만∼300만 원 미만 가구는 모두 6.2점이었습니다.300만 원 이상 가구부터는 6.4점∼6.5점으로 평균 수준이거나 그 이상이었습니다.세계행복보고서의 국제 비교를 보면, 2022∼2024년 기준 한국의 삶의 만족도는 6.04점으로 OECD 38개 회원국 중 33위 수준으로, 2021~2023년 조사와 동일했습니다.전체 조사 대상인 147개 국가 중에서는 58위입니다.가족관계 만족도는 63.5%로, 직전 조사인 2022년보다 1.0%포인트 하락했습니다.자살률은 인구 10만 명당 기준, 2024년 29.1명으로 전년 대비 1.8명 증가해, 2년 연속 늘었습니다.역대 최고치인 2011년 31.7명 이후 가장 높았습니다.자살률은 2011년 이후 감소세를 보이다 2017년부터 증가 추세를 보이고 있습니다.성별로 보면 2024년 기준 남자 자살률은 41.8명으로 여자 16.6명보다 두 배 이상 높았습니다.한국의 자살률은 다른 나라들에 비해 월등히 높습니다.2022년 기준 22.6명으로는 OECD 38개 회원국 중 1위입니다.한국인들의 우울과 걱정 정도를 보여주는 부정정서는 2024년 3.8점으로 전년보다 0.7점 높아졌습니다.2022년 4.0점 이후 감소 추세였다가 3년 만에 다시 악화했습니다.부정정서는 나이가 많을수록, 적게 벌수록 더 높아지는 경향을 보였습니다.1인당 실질 국민총소득은 2024년 4천381만 원으로 전년보다 3.5% 늘었지만, 소득불평등 수준을 보여주는 '상대적 빈곤율'은 같은 기간 0.4%p 상승해 15.3%를 기록했습니다.2023년 기준으로 OECD 37개 회원국 중 한국의 상대적 빈곤율 14.9%는 9번째로 높은 편인데, 66세 이상 인구의 상대적 빈곤율은 39.8%로 두드러졌습니다.30%를 넘는 나라는 OECD 국가 중에서 우리나라를 비롯해 라트비아, 뉴질랜드 등 3개국뿐입니다.최저주거기준 미달 가구 비율은 2024년 3.8%로, 전년 대비 0.2%p 증가했습니다.2024년 대학졸업자 취업률은 69.5%로, 전년 대비 0.8%p 하락했습니다.※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살 예방 상담전화 ☎ 1393, 정신건강 상담전화 ☎ 1577-0199, 희망의 전화 ☎ 129, 생명의 전화 ☎ 1588-9191, 청소년 전화 ☎ 1388, 청소년 모바일 상담 '다 들어줄 개' 어플, 카카오톡 등에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.(사진=국가데이터처 제공, 연합뉴스)