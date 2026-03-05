오는 27일 통합돌봄 전국 시행…2030년 서비스 30→60종 확대

▲ 이스란 보건복지부 1차관이 5일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 제3차 통합돌봄정책위원회에서 발언하고 있다

오는 27일부터 노인과 고령 장애인을 중심으로 한 지역사회 통합돌봄 사업이 전국에서 시행되는 가운데, 정부가 향후 대상자를 모든 장애인과 중증 정신질환자까지 확대합니다.보건복지부는 오늘(5일) 제3차 통합돌봄정책위원회를 열고 2030년까지 노쇠 예방부터 임종케어에 이르는 전 주기 서비스 지원 체계를 구축하는 내용의 추진 로드맵을 공개했습니다.정부는 올해부터 5년간 총 9천400억 원의 사업비를 투입하며, 현재 30종인 통합돌봄 서비스도 60종까지 늘릴 계획입니다.복지부는 이번 로드맵을 도입기(2026∼2027), 안정기(2028∼2029), 고도화기(2030∼) 3단계로 구분했습니다.시행 첫해인 올해는 노인과 고령 장애인 등을 우선 지원하고, 내년 중증 정신질환자 시범사업을 거쳐 2028년에는 모든 장애인과 정신질환자로 대상을 넓힙니다.서비스 내용도 단계별로 확충됩니다.1단계에서는 방문 진료와 치매관리 등 재가 의료서비스를 강화하고, 2단계인 2028년에는 방문 재활 및 영양, 임종케어 시범사업을 추진합니다.최종 3단계인 2030년에는 노쇠 예방부터 임종까지 연속적인 서비스를 제공하고 재가 임종케어를 제도화하는 것이 목표입니다.(사진=연합뉴스)