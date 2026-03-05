동탄 아파트서 '보복 대행' 추정 범죄 또 발생…용의자 추적

▲ 경기 화성동탄경찰서 전경

돈을 받고 남의 집에 테러를 저지른 '보복 대행' 범죄 피의자들이 잇달아 검거된 가운데 이와 비슷한 사건이 또다시 발생해 경찰이 수사에 나섰습니다.지난 4일 오후 8시 30분쯤 경기 화성시 동탄신도시 한 아파트 4층 세대 현관문에 누군가가 붉은색 래커칠을 하고 음식물 쓰레기를 투척한 뒤 달아났습니다.신원 불상의 이 사건 용의자는 피해 세대 내에 거주하는 사람과 관련해 허위 사실이 담긴 유인물 30여 장을 현장 곳곳에 뿌리기도 한 것으로 전해졌습니다.경찰은 이튿날인 오늘 새벽 0시 19분쯤 신고를 받아 수사에 착수해 용의자 추적에 나섰습니다.경찰은 범행 수법으로 볼 때 최근 잇달아 발생한 보복 대행 범죄와 유사한 것으로 판단하고 있습니다.지난달 22일과 24일 각각 화성시 동탄과 군포시에서 보복 대행 사건을 벌여 구속된 20대 피의자들 역시 피해자의 집 현관문에 붉은색 래커칠을 하는 등의 테러를 했습니다.이들은 "텔레그램을 통해 알게 된 상선의 지시를 받고 가상화폐를 받는 대가로 범행했다"고 공통된 진술을 했습니다.경찰 관계자는 "앞서 발생한 보복 대행 사건과 닮은 꼴 사건"이라며 "용의자를 추적 중"이라고 했습니다.(사진=경기남부경찰청 제공, 연합뉴스)