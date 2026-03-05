민주, 경남지사 후보에 김경수 단수 공천…"국정 이해도 최고"

▲ 더불어민주당 경남도지사 후보로 결정된 김경수 지방시대위원장이 5일 국회에서 열린 중앙당 공천관리위원회 지방선거 후보 공천 심사 결과 발표 회견에서 정청래 대표와 포옹하고 있다.

더불어민주당이 김경수 지방시대위원장을 6·3 지방선거 경남도지사 후보자로 단수 공천했습니다.김이수 공천관리위원장은 오늘(5일) 국회에서 "5극 3특 시대에 경상남도를 이끌 적임자로 김 후보가 매우 적합하다고 결론 내렸다"며 공천 심사 결과를 발표했습니다.김 위원장은 "김 후보가 2018년 도지사로 당선돼 성공적으로 도정을 이끈 경험이 있다"며 "이재명 정부 출범과 함께 지방시대위원장을 맡아 정부의 국정철학과 지역 균형발전 이해도는 최고 수준"이라고 강조했습니다.그러면서 "올곧은 김 후보의 능력이 실현될 수 있도록 경남도민과 국민의 애정 어린 관심과 격려를 간곡히 부탁드린다"고 당부했습니다.김 위원장은 지난달 24일 민주당 경남지사 후보 면접에 단독으로 참석했습니다.친문계 '적자'로 꼽히는 김 위원장은 2018년 경남지사로 당선됐지만, 이른바 '드루킹' 일당과 댓글 여론을 조작한 혐의로 유죄가 확정되며 지사직을 상실하고 복역했습니다.2024년 윤석열 정부에서 복권됐고, 21대 대선에서 민주당 대선 후보 경선에 출마해 이재명 대통령과 경쟁했지만 탈락했습니다.이 대통령은 지난해 6월 김 전 지사를 장관급인 지방시대위원장으로 위촉했습니다.(사진=연합뉴스)