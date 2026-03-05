'SK 투자' 테라파워, 미국 첫 상업용 SMR 승인

▲ 최태원 SK그룹 회장(사진 오른쪽)과 빌 게이츠 테라파워 창업자 겸 이사회 의장이 지난해 8월 서울 종로구 SK서린빌딩에서 만나 악수를 하고 있다.

SK이노베이션은 한국수력원자력과 투자한 미국 차세대 소형모듈원전(SMR) 기업 테라파워가 미국 원자력규제위원회(NRC)로부터 상업용 첨단 원자력 발전소 건설을 승인받았다고 오늘(5일) 밝혔습니다.NRC의 신규 상업용 원전 건설 허가는 10년 만이며 SMR과 같은 첨단 원전의 건설 승인은 미국 내 최초 사례입니다.테라파워는 이번 승인으로 미국 와이오밍주에 세계 최초 상업용 SMR 플랜트 건설에 본격적으로 착수합니다.오는 2030년 실증로 가동을 목표로 개발을 추진하고, SK이노베이션·한수원과 글로벌 SMR 시장 진출도 본격화할 계획입니다.NRC의 건설 승인은 테라파워가 보유한 차세대 SMR 기술의 안전성과 기술적 완성도를 규제기관에서 공식 인정했다는 점에서 의미가 크다는 게 회사의 설명입니다.향후 상업화 일정과 글로벌 사업 확대도 가속할 것으로 전망됩니다.테라파워는 빌 게이츠가 2008년 설립한 차세대 SMR 선두기업으로, 액체 나트륨 냉각 기술을 활용해 기존 원전에 비해 발전 효율과 안전성을 크게 높였습니다.특히 에너지저장장치를 활용해 전력 수요에 따라 발전량을 유연하게 조절할 수 있는 '부하 추종 운전'이 가능해 변동성이 큰 재생에너지와 보완적 시너지가 크다는 평가를 받습니다.SK㈜와 SK이노베이션은 2022년 8월 공동으로 테라파워에 2억 5천만 달러를 투자해 2대 주주에 올랐으며, SMR 기술 상용화와 글로벌 사업 확장 과정에서도 협력을 지속했습니다.이어 2023년 3월에는 SK이노베이션과 한수원, 테라파워가 차세대 SMR 개발 및 사업화를 위한 업무협약을 체결하고, 테라파워가 개발 중인 소듐냉각고속로(SFR) 기반 4세대 SMR의 실증과 상업용 원자로 개발 등에서도 협력해 왔습니다.SK이노베이션은 에너지·소재 분야에서 축적한 경쟁력과 한수원의 원전 건설·운영 노하우를 결합해 국내외 데이터센터 등 다양한 산업 현장에서 SMR 생태계를 구축하고, 전력 수급 문제 해결을 위한 맞춤형 통합 에너지 설루션을 제공할 계획입니다.이와 관련 최태원 SK그룹 회장은 지난달 미국 워싱턴DC에서 진행된 최종현학술원 주최 '트랜스퍼시픽 다이얼로그 2026' 환영사에서 AI 산업의 성패를 가를 핵심 변수로 에너지 확보의 중요성을 언급하며 "SK는 AI 데이터센터와 발전소를 함께 짓는 새로운 설루션을 준비하고 있다"고 밝혔습니다.또 AI 산업이 창출하는 막대한 신규 에너지 수요에 대응하기 위해 SMR과 같은 '새로운 에너지 소스'가 필요하다고도 덧붙였습니다.아울러 지난해 8월 최 회장은 테라파워의 이사회 의장을 맡고 있는 빌 게이츠 게이츠재단 이사장을 서울에서 만나 만찬 회동을 갖고 SMR 등 에너지 사업 분야에서 사업협력과 전략적 파트너십을 한층 강화하기로 했습니다.크리스 르베크 테라파워 최고경영자는 "오늘은 미국 원자력산업에 있어 역사적인 날"이라며 "테라파워는 이달 내 상업용 SMR 플랜트 건설을 시작할 예정"이라고 밝혔습니다.김무환 SK이노베이션 에너지설루션 사업단장은 "미국에서 최초로 4세대 SMR 건설이 승인된 것은 글로벌 에너지 산업의 역사적 전환점"이라며 "SK이노베이션은 한수원과 함께 테라파워와의 전략적 협력을 바탕으로 세계 최초 상업용 SMR 플랜트 건설과 글로벌 SMR 공급망 확대에 나설 계획"이라고 말했습니다.(사진=SK이노베이션 제공, 연합뉴스)