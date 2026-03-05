2월 수입차 판매, 1년 전보다 35% 증가…테슬라 1위

▲ 테슬라 강남스토어

지난달 수입차 판매가 테슬라를 비롯한 전기차 호조에 힘입어 높은 성장세를 기록했습니다.한국수입자동차협회(KAIDA)는 지난 2월 수입 승용차 신규 등록 대수가 지난해 같은 달보다 34.6% 증가한 2만 7천190대로 집계됐다고 오늘(5일) 밝혔습니다.연료별 판매량은 하이브리드 1만 3천721대로 50.5%를 차지했고, 전기 1만 819대 39.8%, 가솔린 2천484대 9.1%, 디젤 166대 0.6% 순입니다.수입차 판매량 10대 중 9대는 친환경차로 전기차 판매량은 지난해 같은 달 3천757대의 약 3배 규모로 늘었습니다.미국 전기차업체 테슬라는 7천868대 판매고를 올리며 BMW 6천313대, 메르세데스-벤츠 5천322대를 누르고 1위 자리를 탈환했습니다.모델별로는 테슬라 모델Y가 7천15대로 최다 판매 모델에 올랐고 벤츠 E클래스가 2천259대, BMW 5시리즈가 1천773대로 2, 3위를 차지했습니다.정윤영 KAIDA 부회장은 "2월 수입 승용차 신규 등록은 설 연휴로 인한 영업 일수 감소에도 불구하고 전기차 판매 증가에 힘입어 전월 대비 증가했다"고 설명했습니다.(사진=연합뉴스)