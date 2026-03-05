[현장영상] 브레이크 고장난 기차 질주…오토바이로 막아 참사 피했다

말레이시아 사바주에서 브레이크가 고장 난 채 질주하던 열차를 마을 주민들이 오토바이를 이용해 멈춰 세워 대형 참사를 막았습니다.



현지 경찰에 따르면 승객 대부분은 무사했으며, 일부 경미한 부상자만 발생한 것으로 파악됐습니다.



사바주 정부는 위험을 무릅쓰고 대응에 나선 주민들에게 감사를 표했습니다. 현장영상에 담았습니다.



