뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

국립공원서 결혼할 50쌍 16일 선착순 모집…식대 외 비용 '0'

박세용 기자
작성 2026.03.05 13:28 조회수
국립공원서 결혼할 50쌍 16일 선착순 모집…식대 외 비용 '0'
▲ 무등산국립공원 생태탐방원에 꾸며진 예식장.

국립공원공단은 북한산과 무등산 등 11개 국립공원에서 큰 비용 부담 없이 결혼식을 올릴 수 있는 '국립공원 숲 결혼식' 대상자 50쌍을 모집한다고 밝혔습니다.

신청은 오는 16일부터 국립공원공단 예약 시스템에서 선착순으로 진행되며, 결혼을 예정하고 있는 만 19세에서 45세 사이의 국민이면 누구나 신청 가능합니다.

예비부부 중 한 명만 나이 조건을 충족하면 신청할 수 있으며, 전체 50쌍 가운데 10%는 취약계층으로 별도 모집합니다.

숲 결혼식이 진행되는 장소는 북한산, 무등산, 설악산, 내장산, 소백산, 지리산, 팔공산, 계룡산, 가야산, 한려해상, 변산반도 등 전국의 11개 국립공원 생태 탐방원입니다.

선정된 예비부부에게는 식장 대관료 면제는 물론 식장 연출, 드레스 등 의상, 본식 촬영 등 결혼식에 필요한 시설과 서비스가 무료로 지원됩니다.

예비부부는 하객 식사와 답례품 비용 정도만 준비하면 돼 경제적 부담을 크게 덜 수 있을 것으로 보입니다.

(사진=국립공원 공단 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
박세용 기자 사진
박세용 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지