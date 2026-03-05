뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

중국, 올해 성장률 목표 4.5∼5% 제시…국방 예산 첫 400조 돌파

권란 기자
작성 2026.03.05 12:35 조회수
중국, 올해 성장률 목표 4.5∼5% 제시…국방 예산 첫 400조 돌파
▲ 리창 중국 국무원 총리가 5일 베이징 인민대회당에서 열린 제14기 전국인민대표대회(전인대)에서 연설하고 있다.

중국이 올해 경제 성장률 목표치를 4.5∼5%로 제기했습니다.

최근 3년간 고수해 온 '5% 안팎'에서 소폭 물러난 수치로 지난 1991년 이래 최저입니다.

리창 중국 국무원 총리는 오늘(5일) 오전 우리 국회격인 전국인민대표대회 개막식 업무보고에서 올해 GDP 성장률 목표치를 이같이 발표했습니다.

장기화하는 부동산 침체와 소비 부진에 더해 미국과의 무역전쟁과 기술 통제 등 대외 불확실성이 겹친 상황을 반영한 것으로 풀이됩니다.

리 총리는 다만 "실제 업무에서는 더 나은 결과를 위해 노력할 것"이라고 밝혔습니다.

올해 국방 예산은 7% 늘리며 처음으로 400조 원을 돌파했습니다.

국방비 증액 규모는 최근 4년 수준보다 다소 낮아졌지만 5년 연속 7% 증가세를 이어갔습니다.

내년 '건군 100주년 목표' 달성을 위한 군 현대화 추진 의지를 재확인하는 것은 물론, 최근 '군 서열 2위' 장유샤 전 중앙군사위 부주석 숙청 등 강도 높은 군 반부패 사정 속에서도 국방 예산의 일정성을 유지하려는 것으로 읽힙니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
권란 기자 사진
권란 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지