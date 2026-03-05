"이란 정보당국, 제3국 통해 미 CIA에 물밑 협상 요청"

▲ 4일(현지시간) 미국-이스라엘 군사 공격 후 연기가 피어오르고 있는 이란 테헤란 거리

미국과 이스라엘이 이란을 향해 공격을 시작한 다음 날 이란 정보당국이 제3국을 통해 간접적으로 미 중앙정보국(CIA)에 물밑 접촉을 해오면서 분쟁 종식 조건을 논의하겠다는 제안을 내놨다고 미 뉴욕타임스(NYT)가 4일(현지시간) 이 사안에 관해 보고 받은 익명의 중동 및 서방 관료들을 인용해 보도했습니다.다만, 미국 관료들은 도널드 트럼프 미 행정부 또는 이란이 분쟁을 종식할 출구를 찾을 준비가 됐다는 데 최소한 단기적으로 회의적인 입장이라고 사안에 관해 보고 받은 관료들은 전했습니다.백악관과 이란 관료들은 이 보도에 관한 논평 요청에 응하지 않았고, CIA도 언급을 거부했다고 NYT는 전했습니다.미국의 온라인매체 악시오스도 소식통들을 인용해 이란이 지난 며칠간 걸프 국가들과 그 주변국들을 통해 미국 측에 모종의 메시지를 보냈지만 트럼프 행정부가 응답하지 않았다고 전했습니다.한 미국 정부 당국자는 악시오스에 "우리는 그런 메시지들을 허튼소리(bullshit)로 취급했다"고 말했습니다.베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 트럼프 행정부 당국자들이 이란 정권과 막후에서 소통하고 있을 가능성을 인지한 뒤 백악관에 해명을 요구한 것으로 전해졌습니다.네타냐후는 이스라엘 정보기관이 이번 주 초 이란과 트럼프 행정부 사이에 휴전 논의를 위한 접촉이 있었을 가능성을 시사하는 정보를 입수한 뒤 지난 2일 백악관 당국자들에게 직접 전화를 걸어 이란 측과의 만남이나 메시지 교환이 있었는지를 캐물었다고 합니다.한 소식통은 악시오스에 "백악관은 '비비'(네타냐후의 별칭)에게 트럼프 행정부가 그의 등 뒤에서 이란과 접촉하고 있지 않다고 전했다"고 말했습니다.이와 관련해 한 미국 관리는 "그들(이스라엘)은 우리가 이란과 대화하지 않는다는 것을 알고 있다"며 이란과의 접촉설을 부인했습니다.한편, 이란은 일부 언론과 소셜미디어에서 제기되는 미국과의 물밑 협상설을 강하게 부인해왔습니다.앞서 월스트리트저널(WSJ)은 이란 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이가 사망한 직후 군사·안보 총괄권을 가진 알리 라리자니 최고국가안보회의 사무총장이 오만의 중재를 통해 미국과 협상을 시도하고 있다고 보도한 바 있습니다.이에 라리자니 사무총장은 지난 2일 엑스(X·옛 트위터)에 글을 올려 WSJ 보도를 부인하며 "미국과 협상하지 않을 것"이라며 썼습니다.사망한 이란 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이의 최측근으로 꼽히는 모하마드 모흐베르도 4일 이란 국영방송에 나와 "이란은 미국과 어떤 형태의 접촉도 하지 않는다"며 "(앞으로도) 미국 정부와 협상은 없을 것"이라고 말했습니다.아바스 아라그치 이란 외무장관도 같은 날 엑스에 "복잡한 핵 협상이 부동산 거래처럼 취급되고 큰 거짓말이 진실을 덮을 때 비현실적 기대는 충족되지 않는다. 그 결과는? 앙심을 품고 협상장을 폭격한 것이었다. 트럼프 씨는 외교와 그를 뽑은 미국인을 배신했다"고 지적했습니다.트럼프 대통령도 이란과의 협상에 회의적인 시각을 내비친 바 있습니다.트럼프 대통령은 전날 트루스소셜에 올린 글에서 "그들의 방공망과 공군, 해군, 리더십 모두 사라졌다. 그들은 대화를 원한다. 나는 '너무 늦었다'라고 말했다"라고 썼습니다.NYT는 "공격이 지속되는 가운데 이란 내 리더십 혼란과 이란의 물밑 접촉 시도는 트럼프 대통령이 어떤 이란 정부를 만들어 나갈지 혹은 어느 수준에서 마무리할지를 결정하는 데 있어 그가 직면한 핵심 과제를 부각하고 있다"라고 평가했습니다.(사진=연합뉴스, 게티이미지)