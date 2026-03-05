'해병대 입대' 정동원, '이등병의 편지'로 전한 작별 인사…팬 위한 깜짝 선물

해병대에 입대한 가수 정동원이 팬들을 위해 준비한 또 다른 선물이 베일을 벗었다.



지난 4일 정동원 공식 유튜브 채널을 통해 '이등병의 편지' 영상이 공개됐다. 입대 이후 공개된 이번 영상은 팬들을 향한 진심 어린 메시지를 담아 깊은 울림을 전했다.



영상은 지난 2월 13일 개최한 팬 콘서트에서 정동원이 팬의 편지를 읽는 장면으로 시작된다. 이어 무대 비하인드와 준비 과정이 차례로 담기고, 지난 2월 5일 발매된 '이등병의 편지' 리메이크 음원이 배경으로 흐르며 분위기를 더했다. 후반부로 갈수록 팬 콘서트의 하이라이트 장면들이 담겨 당시의 감동을 다시 한번 떠올리게 했다.



특히 '편지 한 장 고이 접어 보내오'라는 가사와 함께 편지를 써 내려가는 정동원의 모습이 교차되며, 이번 영상은 팬들에게 전하는 또 하나의 편지처럼 완성됐다.



큰절로 팬들에게 인사를 전하는 정동원의 모습으로 마무리된 이번 영상은, 짧은 작별이지만 다시 만날 날을 기약하는 진심이 고스란히 담겼다.



한편, 정동원은 지난달 23일 해병대 교육훈련단에 입소했으며, 기초군사훈련을 마친 뒤 18개월간 복무할 예정이다.



[사진='정동원(JD1)' 유튜브 채널]



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)