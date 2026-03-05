정부, 중동 수출 중소기업 긴급 지원…긴급 수출 바우처·금융 지원 확대

▲ 강감찬 산업통상부 무역투자실장

정부가 미국·이스라엘의 이란 공습으로 촉발된 중동 정세 불안 여파로 어려움을 겪는 수출 중소기업에 대해 긴급 지원에 나섰습니다.긴급 수출바우처를 도입하고 유동성 지원 확대, 현지 동향 정보 제공 등을 통해 기업 부담을 줄이고 수출 차질을 최소화하겠다는 방침입니다.산업통상부는 오늘(5일) 서울 삼성동 무역센터에서 강감찬 무역투자실장 주재로 '중동지역 수출 중소기업 지원을 위한 간담회'를 열고 긴급 지원방안을 논의했습니다.이번 간담회는 최근 중동 정세 불안에 따른 수출 중소기업의 애로를 점검하고 대응책을 구체화하기 위해 마련됐습니다.산업부는 미국·이스라엘의 이란 공습이 시작된 지난달 28일부터 긴급대책반을 가동해 상황 변화에 대응해왔습니다.이날 간담회에는 대한무역투자진흥공사, 한국무역보험공사, 한국무역협회, 중소벤처기업진흥공단 등 관계기관과 업종별 협단체가 참석했습니다.업계는 해상운송 차질과 운임·할증료 상승, 수출대금 회수 지연에 따른 유동성 부담, 신규 바이어 발굴 애로, 현지 정보 부족 등을 주요 어려움으로 제기했습니다.이에 정부와 관계기관은 신속한 지원에 나서기로 했습니다.우선 코트라는 중동 수출 실적이 있는 중소·중견기업을 대상으로 이달 11일부터 '긴급 수출바우처'를 공고합니다.수출 물류 반송 비용과 전쟁 위험 할증료 지원 항목을 새로 포함하고, 피해가 큰 기업에는 신청 후 3일 이내 바우처를 발급하는 패스트트랙도 운영할 계획입니다.수출바우처는 정부 지원 한도 내에서 기업이 수출 관련 서비스를 선택해 이용할 수 있도록 하는 사업입니다.아울러 대체 시장 발굴을 위한 시장조사와 신규 바이어 매칭 등 해외 마케팅 지원도 확대합니다.한국무역보험공사는 호르무즈 해협 인근 국가로 수출하는 기업을 대상으로 긴급 금융지원 프로그램을 시행합니다.대상 국가는 아랍에미리트, 사우디아라비아, 이라크, 카타르, 쿠웨이트, 이란, 바레인 등입니다.수출 제작자금 보증 한도를 최대 1.5배로 확대하고 보증 만기 연장, 보험금 가지급, 수출채권 조기 현금화 등을 통해 기업의 유동성 부담을 완화할 계획입니다.무역협회는 중동 수출 규모와 비중을 기반으로 지원이 시급한 기업 데이터베이스를 구축해 수출 애로를 점검하고 지원기관 연계 및 현지 동향 정보를 제공합니다.또한 기존 해운 선사와 운송업계 네트워크를 활용해 해상운송 가능 여부 등 현지 물류 정보를 신속하게 제공할 계획입니다.중동지역 수출기업 상담은 '중동 사태 긴급 대응 애로상담 데스크'를 통해 상담받을 수 있습니다. 코트라(☎ 1600-7119)와 무협(☎ 02-6000-5935)이 상담 창구를 운영합니다.강감찬 무역투자실장은 "중동 정세 불안으로 어려움을 겪는 수출 중소기업의 부담을 완화하고 현재의 수출 상승 흐름에 미치는 부정적 영향을 최소화하겠다"며 "중동 상황 장기화 가능성에도 대비해 중기부, 해수부 등 관계부처 및 유관기관과 긴밀히 협력해 나가겠다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)