뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

오승훈, '클라이맥스'서 사이버 렉카 변신…주지훈·하지원과 대립각

SBS 뉴스
작성 2026.03.05 12:04 조회수
오승훈
배우 오승훈이 ENA 월화드라마 '클라이맥스'에 출연하며 강렬한 연기 변신을 예고했다.

'클라이맥스'는 대한민국 최고 권력을 차지하기 위해 카르텔에 뛰어든 검사 방태섭(주지훈 분)과 그를 둘러싼 인물들의 치열한 생존기를 그린 드라마.

오승훈은 사이버 렉카 채널을 운영하는 크리에이터 최지호 역을 맡는다. 그는 몰락한 배우 추상아(하지원 분)가 연루된 10년 전 살인사건을 재조명하면서 방태섭, 추상아 부부와 극한의 대립 구도를 형성한다. 오승훈은 두뇌회전이 빠른 캐릭터의 집요함을 서늘한 눈빛과 날 선 표정으로 표현하며 극 중 긴박함을 최대치로 끌어올릴 전망이다.

영화 '독전 2'에서 서영락으로 존재감을 각인시킨 오승훈은 드라마 '악의 마음을 읽는 자들', '삼식이 삼촌', 예능 '열혈농구단', 연극 '디 이펙트' 등 다양한 작품을 통해 탄탄한 연기 내공과 매력을 발산해 왔다. 최근 연극 '오펀스' 출연 소식을 전한 데 이어 '클라이맥스' 캐스팅까지 알린 그가 안방극장과 무대를 오가며 선보일 활발한 행보에 기대를 더하고 있다.

오승훈이 출연하는 '클라이맥스'는 오는 3월 16일 오후 10시 ENA에서 첫 방송된다. 

(SBS연예뉴스 김지혜 기자)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지