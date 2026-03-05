금융위, 중동 상황 대응 실무회의…수출 기업 금융 지원·유동성 애로 점검

▲ 금융위원회

금융위원회는 오늘(5일) '금융시장반 실무점검회의'를 열고 중동 상황으로 피해가 우려되는 수출기업에 대한 금융지원 체계 및 유동성 애로 상황 등을 점검했습니다.산업은행, 기업은행 등 정책금융기관들은 중동 상황으로 피해를 본 기업을 대상으로 13조 3천억 원 규모의 금융지원 프로그램을 운영하고, 기존 대출과 보증에는 1년간 전액 만기 연장을 실시하고 있습니다.금융위는 피해 기업의 애로에 신속히 대응하기 위해 정책금융기관의 지원 현황과 현장 애로, 기업 건의사항 등을 일별로 점검하고 기관 간 공유하는 협업 체계를 구축하기로 했습니다.아울러 중소벤처기업부가 운영하는 수출지원센터와의 협업도 강화합니다.수출지원센터에 접수된 피해 상황과 기업 애로를 금융위와 정책금융기관에 공유하고 기업 문의가 접수될 경우 정책금융 지원 프로그램도 함께 안내할 계획입니다.금융위는 "중동 상황이 긴박하게 전개되고 있는 만큼 피해 상황과 현장 애로를 면밀히 점검하면서 필요한 금융지원을 신속하게 실시해나갈 것"이라고 밝혔습니다.(사진=금융위원회 제공, 연합뉴스)