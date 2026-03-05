뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'법정소란' 권우현 변호사, 추가 '5일 감치' 집행도 무산

장훈경 기자
작성 2026.03.05 11:11 수정 2026.03.05 11:12 조회수
'법정소란' 권우현 변호사, 추가 '5일 감치' 집행도 무산
▲ 권우현 변호사

법정질서 위반으로 감치 명령을 받은 김용현 전 국방부 장관의 변호인 권우현 변호사에 대한 감치 집행이 모두 무산됐습니다.

서울중앙지법은 권 변호사에 대한 감치 집행을 어제(4일) 자정까지 하지 못했습니다.

권 변호사는 지난해 12월 4일 감치 5일을 선고받았는데 해당 처분의 집행 기한은 3개월 뒤인 어제 0시까지였습니다.

대법원 규칙은 '감치에 처하는 재판은 그 선고일로부터 3개월이 경과된 후에는 이를 집행할 수 없다'고 정하고 있습니다.

권 변호사는 지난해 11월 19일 감치 15일을 선고받은 재판에서 "해보자는 것이냐", "공수처에서 봅시다" 등 발언을 했고, 서울중앙지법 형사합의33부 이진관 부장판사는 이를 문제 삼아 같은 해 12월 4일 별도의 감치 재판을 열어 추가로 5일 감치를 선고했습니다.

앞서 권 변호사에 대해 선고된 감치 15일도 집행 기한이 지나 무산된 바 있습니다.

권 변호사와 이하상 변호사는 지난해 11월 19일 서울중앙지법 형사합의33부 심리로 열린 한덕수 전 국무총리의 내란 재판에 출석해 김 전 장관에 대한 '신뢰관계인 동석'을 요구했습니다.

재판부가 이를 받아들이지 않자 두 변호사는 항의하는 등 소란을 피웠고, 재판부는 당일 이들에게 15일 감치 명령을 내렸습니다.

그러나 이들은 감치 재판에서 인적사항 진술을 거부했고, 인적사항이 특정되지 않았다는 이유로 당일 서울구치소에서 풀려났습니다.

재집행을 예고한 법원은 지난달 3일 김 전 장관에 대한 위계 공무집행 방해 혐의 재판이 끝난 뒤 이 변호사에 대한 감치 명령을 집행했고, 이 변호사는 서울구치소에 수용된 뒤 지난달 16일 석방됐습니다.

(사진=연합뉴스TV 캡처, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
장훈경 기자 사진
장훈경 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지