[단독] "사건 힘 써줄게"…전직 고위 경찰 간부, 구속 기로

▲ 안양동안경찰서 전경

자신의 경력을 앞세워 사건을 해결해주겠다며 돈을 수수한 혐의로 경찰 수사를 받고 있는 전직 고위 경찰 간부 A씨에 대한 구속 전 피의자 심문이 오늘(5일) 오전 열렸습니다.경기 안양 동안경찰서는 알선수재 혐의로 수사 중인 경무관 출신 A 씨에 대해 구속영장을 신청했습니다.A 씨는 주변 지인들에게 본인의 과거 경찰 근무 경력과 인맥을 앞세워 원하는 형사 사건이 잘 처리될 수 있도록 힘 써주겠다는 취지로 말하며 의뢰인으로부터 돈을 받은 혐의를 받고 있습니다.경찰은 A 씨가 지난 23년 초부터 24년 초까지 총 십여 차례에 걸쳐 인사 및 사건 청탁 명목으로 총 4,000여 만 원을 계좌이체, 현금 등 방식으로 수수했다고 보고 있습니다.A 씨는 주변 지인들에게 "경찰에서 도울 일 필요하시면 연락달라", "신속하게 처리하겠다"는 문자를 보내거나, 사건 처리를 빌미로 음식점 결제, 골프장 예약, KTX 특실 결제 등을 요청한 것으로도 확인됐습니다.입장을 묻는 SBS 취재진에 A 씨는 돈을 받은 사실을 인정하면서도, "법률 자문역 역할을 하고 정당하게 받은 대가라고 생각했다"며 억울하다는 취지로 답했습니다.A 씨는 전남 장흥서장, 서울 강동서장, 전남청 차장 등을 지내고, 지난 12년 퇴임했습니다.A 씨에 대한 구속 여부는 오늘 오후쯤 결정될 예정입니다.(사진=경기남부경찰청 제공, 연합뉴스)