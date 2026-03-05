'나는솔로' 30기 영자 "영식과의 데이트 재미없어" 결국 터졌다…러브라인 대혼돈

'나는 SOLO'(나는 솔로) 30기의 로맨스가 대혼돈에 휩싸였다.



4일 방송된 SBS Plus와 ENA의 리얼 데이팅 프로그램 '나는 SOLO'에서는 핑크빛 무드를 풍겨왔던 영식-영자, 영철-정숙이 4일 차 데이트 후 싸늘하게 식은 모습이 담겨 반전을 안겼다.



앞서 솔로녀들의 '동시 선택' 데이트가 모두 공개된 가운데, 마지막 팀인 영수와 순자, 옥순의 '2:1 데이트'가 펼쳐졌다. 영수는 전날 '고독 정식'을 먹었다가 '다대일 데이트'를 하게 돼 "기분이 좋으면서도 혼란스럽다"고 털어놨다.



직후 '1:1 대화'에서 영수는 옥순에게 "아직 (1순위인) 영자 님과 정리를 못했다. 이따 영자 님과 이야기할 계획"이라고 밝혔다. 옥순은 "전 이제 차선은 없을 거 같다"며 직진을 선포했다. 영수는 "고맙다"면서도 "저한테는 세 분이 (마음속에) 있다. 한 분(영자)은 그냥 끌리고, 다른 한 분(순자)은 같이 있으면 편하고, 다른 한 분은 같이 있으면 즐겁다"고 고백했다.



뒤이어 '1:1 대화'에 나선 순자는 영수의 속마음을 대놓고 물어봤고, 영수는 "상대가 절 아니라고 할 때까지는 직진할 것 같다"며 영자에게 미련을 보였다. 그러면서도 "나한테 호감을 표시하는 분과도 만나보고 싶다. 이런 (연애관의) 변화 자체가 저한테는 큰 의미"라고 덧붙여 순자를 흡족하게 했다.



한편 영호와의 '잡도리 타임'을 마친 영숙은 공용 거실에서 광수에게 "제가 좋냐? 영호 님이 좋냐?"고 물으며 "영호 님을 (여기서) 쫓아내려고 했다"고 '뒤끝'을 드러냈다. 영호는 "미안함은 있지만 제 행동에 후회는 없다"며 소신을 굽히지 않았다. 어색해진 기류 속 상철이 영숙을 불러냈다. 이후 그는 '동시 선택' 때 자신의 선택을 번복한 이유에 대해 해명했다. 영숙은 "오히려 제겐 플러스 요소였다"며 영호와의 '냉기류'에서 자신을 구해준 상철에게 고마움을 전했다. 대화 후 상철은 제작진 앞에서 "선택 번복을 이해해 준 영숙 님의 포용력에 심쿵했다"며 안도의 미소를 지었다.



'2:1 데이트'를 마친 영수는 드디어 용기를 내 영자를 불러냈다. 그는 "전 계속 1순위를 영자 님이라고 (제작진 인터뷰 때) 얘기해 왔다"고 어필했다. 하지만 영자는 '동시 선택' 때 자신을 택하지 않은 영수의 행동을 지적했고, "만약 제게 선택권이 주어진다면 계속 영식 님을 택할 것 같다"고 말했다. 이에 영수가 실망하자 영자는 "근데 (데이트) 해보고 달라질 수도 있을 것 같은? 하지만 아무것도 안 하시길래 이분한테 나는 없구나…"라며 영수의 적극성을 촉구했다. 자신에게 여지를 남기는 말을 했지만 이를 거절 시그널로 오해한 영수는 "내일부터는 고민 상담을 하러 부르겠다"고 자진 철수를 통보해 영자를 당황케 했다. 뒤이어 영수는 옥순을 찾아가 "(여자 방에서) 안마의자 마사지 받을 동안 내 옆에 있어줘"라고 플러팅했다. 그때 영수를 찾아다니던 순자가 두 사람을 발견하고는 쌩 하고 지나쳐갔다. 인사도 무시한 채 사라진 순자의 모습에 영수는 "나 아무것도 안했는데…"라며 황당해했다.



4일 차 아침, 영철은 정숙과 아침 산책을 하기 위해 일찍 일어나 준비했지만 정숙을 방에서 불러내지 못해 전전긍긍했다. 그러다 정숙이 나타났고, 영철은 "카메라가 너무 많아서 부끄럽다. (여자 출연자들이) 대화하러 가자고 부를까 봐 피해 다니게 된다. 제 생각이나 가치관은 좋아하는 사람이랑만 공유하고 싶다"고 얘기했다. 정숙은 그를 이해하는 모습을 보였고, "기회가 되면 데이트하고 싶다"고 말했다.



전날 밤 '질투의 화신'이 되었던 순자는 영자가 영수를 거절했다는 말을 듣자 웃음을 되찾았다. 그러다 영수가 자신을 불러내자 아무 일 없다는 듯 웃으며 대화에 나섰다. 영수는 숙취해소제를 선물한 뒤, 전날 자신에게 화가 난 것처럼 행동한 이유에 대해 물었다. 순자는 "질투가 나서"라고 답했고, 영수는 "나도 순자 님이 상철 님과 얘기한 거 봤다. 둘이 잘 돌아다니시던데?"라며 역공했다. 이어 그는 "영자 님을 정리했다"고 알린 뒤, "둘(순자-옥순)이 피 터지게 싸워보라"고 장난스레 도발했다. 순자는 자신이 1순위가 됐을 거라 짐작해 회심의 미소를 지었지만, 영수는 옥순에게도 가서 "나랑 놀아줘"라며 똑같은 숙취해소제를 선물했다. 앞서 순자는 일부러 옥순이 보이는 곳에 영수가 준 숙취해소제를 놓아 옥순을 경계했는데, 옥순은 영수의 뒤늦은 선물에 "뭐야~"라며 기뻐하면서도 순자가 또 질투할까 봐 냉큼 자신의 캐리어에 숙취해소제를 숨겼다.



모두가 복잡한 마음을 안고 있는 가운데, 4일 차에도 '동시 선택'이 진행됐다. 전날과 달리 이번엔 솔로녀들의 선택이 먼저 공개됐고, 영숙은 배신감을 안겨줬던 영호를 지나쳐 상철을 택했다. 정숙은 전날에 이어 이번에도 영철을, 영자도 이변 없이 영식을 선택했다. 순자-옥순 역시 나란히 영수에게 갔고, 여기에 현숙까지 가세해 '3:1 데이트'가 성사됐다. 반면, 영호-광수는 0표로 '고독정식'을 확정 지었다.



영식과 데이트에 나선 영자는 180도 달라진 모습을 보였다. 자전거를 못 탄다는 영식의 말에 영자는 "이쯤 되면 할 줄 아는 게 뭐냐"고 싸늘한 반응을 보였고, 운전이 서툰 영식에게 "말이 많다"면서 "이 차 (직전 차 주인이었던) 친구에게 돌려주는 게 어떠냐?"고 팩폭했다. 급기야 영자는 식당에서 밥을 먹다가 "영수 님이 계속 1순위가 나였다고 말했다고 한다"며 영수 얘기를 꺼냈다. 데이트 후 영자는 제작진 앞에서 "(영식과의) 데이트가 너무 재미없었다. 집 가고 싶다는 생각만 들었다. 다른 사람을 알아봤으면 어땠을까"라며 뒤늦은 후회를 내비쳤다.



영철-정숙은 '숯가마 찜질방 데이트'를 했다. 정숙은 차에 휴대폰을 두고 온 영철 대신 찜질방 비용을 쿨하게 결제했다. 그러나 영철은 "카메라가 도니까 자꾸 말하게 된다. 제가 어떤 사람인지 보여줘야 할 것 같은 느낌"이라며 계속 카메라를 의식했다. 급기야 그는 다른 손님들의 시선을 살피더니 "저희에게 관심 안 가져주셔서 감사하다"고 말해 정숙을 황당케 했다. 데이트 후 영철은 제작진과의 인터뷰에서 정숙이 자신의 이상형인 '겨울왕국' 속 안나와 같은 배려심을 갖고 있어 좋았다고 말했지만, 정숙은 "어휴, 재미없어"라며 '현타'에 빠졌다. 직후 제작진과의 인터뷰에서도 정숙은 "(영철 님이) 안 귀엽다. 저와의 대화보다 계속 남의 시선, 카메라를 우선시해서 재미가 없었다. 호감도가 떨어졌다"고 토로해 반전을 안겼다.



[사진제공 =SBS Plus, ENA]



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)