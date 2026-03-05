'봄동 비빔밥' 열풍에 봄동 가격 들썩…한 달 새 33% 상승

▲ 4일 서울의 한 시장에서 봄동을 고르는 시민.

봄 제철 채소인 봄동을 주재료로 한 봄동 비빔밥이 SNS에서 인기를 끌면서 봄동 가격이 오름세를 보이고 있습니다.5일 한국농수산식품유통공사에 따르면 전날 기준 봄동 15㎏ 한 상자의 가락시장 도매가격은 4만 7천99원입니다.이는 전년보다는 낮은 수준이지만, 한 달 전인 2월 초와 비교하면 33% 이상 오른 가격입니다.봄동은 11월부터 수확이 시작되지만, 한겨울보다 1∼3월 재배 물량이 단맛이 강하고 식감이 아삭해 이른 봄까지 수요가 꾸준합니다.최근에는 젊은 층을 중심으로 SNS에서 방송인 강호동이 과거 예능 프로그램에 나와 봄동 비빔밥을 먹는 영상이 재조명되면서 관심이 확산했습니다.농림축산식품부 관계자는 "수급에는 문제가 없지만 생산량은 한정돼 있는데 수요가 증가하다 보니 가격이 올랐다"며 "인기가 높아 물량을 조기 출하한 상황으로, 이달 중순까지는 평년 대비 높은 가격이 이어질 가능성이 있다"고 말했습니다.대형마트에서도 봄동을 찾는 이들이 늘었습니다.이마트에 따르면 지난달 봄동 판매량은 지난해 같은 기간보다 78.3% 증가했습니다.배달 플랫폼에서도 봄동 비빔밥이 검색 1위에 오르는 등 관련 메뉴에 대한 관심이 높아지는 분위기입니다.인기에 발맞춰 비빔밥 전문점뿐 아니라 김밥집과 주점 등에서도 봄동 비빔밥을 선보이는 등 판매하는 매장도 늘었습니다.식품업계에서도 수요 확대에 대응하고 있습니다.대상의 김치 브랜드 종가는 지난 1월 한정판으로 '봄동 겉절이'를 출시했습니다.대상에 따르면 봄동 겉절이는 출시 두 달 만에 2만 개 넘게 팔렸습니다.중량으로 따지면 22톤 규모입니다.대상 관계자는 "봄동 겉절이는 '제철 코어' 트렌드를 반영한 한정 제품"이라며 "봄동 비빔밥 열풍에 힘입어 더욱 뜨거운 반응을 얻고 있다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)