이준석 "국민의힘, 부정선거론자와 손잡아…조희대가 부정선거 카르텔인가"

▲ 개혁신당 이준석 대표

개혁신당 이준석 대표는 국민의힘이 부정선거를 주장하는 세력과 손잡았다며 "조희대 대법원장이 부정선거 카르텔인가"라고 비판했습니다.이 대표는 오늘(5일) 최고위원회의에서 "부정선거론자들은 선관위가 주범이라 하고, 대법원이 카르텔이라 하고, 언론과 여론조사까지 전부 거짓이라 한다"며 "국민의힘은 이들을 따라 나라의 모든 공적 시스템을 적으로 돌리려는 것인가"라고 물었습니다.이어 "2008년 광우병 사태 때 보수 진영은 '과학을 존중하라, 전문가의 판단을 무시하고 거리의 감정으로 국정을 흔들어서는 안 된다'고 했다. 2010년 천안함 피격 때 보수 진영은 '전사자의 명예를 훼손하는 음모론을 멈추라'고 했다. 세월호 참사 이후 보수 진영은 '감정이 아니라 사실로 말하라'고 했다"며, "그런데 지금 그 잣대는 어디에 있나"라고 반문했습니다.이 대표는 "음모론 세력은 제도가 원하는 답을 주지 않자, 제도 자체를 부정하기 시작했다"며, "국민의힘은 그 세력의 손을 잡았다. 보수의 탈을 쓴 채 체제를 허무는, 가장 위험한 형태의 급진세력이 되어가고 있다"고 지적했습니다.또 "국민의힘은 '사법부 수호'라는 깃발을 내걸고 장외투쟁의 배를 띄웠다. 그런데 그 배에 사법부의 판단을 정면으로 부정하는 세력을 태웠다"며, "토론회에서 조희대 대법원장이 부정선거 카르텔의 일원으로 지목되는 상황을 묵인했다"고 주장했습니다.이 대표는 "국민의힘은 음모론의 바닷물을 들이키며 보수의 간판을 스스로 내렸다"며, "이성과 제도를 존중하는 정치, 대한민국의 시스템 위에서 작동하는 정치, 그것이 진짜 보수이고, 개혁신당이 지켜내고 걸어갈 길"이라고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)