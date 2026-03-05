BTS 컴백 D-15…"돌아온다고 약속했다"

이미지 확대하기

▲ 방탄소년단(BTS) 광화문 광장 컴백쇼 포스터

`그룹 방탄소년단(BTS)이 오는 20일 정규 5집 '아리랑'(ARIRANG) 발매를 보름 앞두고 팬들을 향한 애틋한 마음과 복귀의 각오를 밝혔습니다.방탄소년단은 오늘(5일) 오전 5시 공식 SNS에 공개한 컴백 공연 트레일러 영상에서 "(팬들이) 진짜 보고 싶다"고 말하며 "저희 7명이 함께 이 길을 계속 걸어갈 수 있다고 생각한다"고 밝혔습니다.경복궁의 낮과 밤을 배경으로 한 이 영상은 방탄소년단 멤버들과 우리 전통 건물의 아름다움이 어우러지며 시선을 끌었습니다.'세계 최정상의 그룹이 돌아온다', '그들의 귀환을 목도하라' 등의 문구는 케이팝 대표 그룹에 대한 기대감을 끌어올렸습니다.멤버들은 "하나하나 뭔가가 달라진다는 느낌을 많이 받았다"며 "저희 7명이 함께 이 길을 계속 걸어갈 수 있고, 계속 헤엄쳐나갈 수 있다고 생각한다"고 말했습니다.특히 리더 RM은 "우리 팬들에게 돌아오겠다고 약속했다"고 강조했습니다.영상과 함께 공개된 포스터에는 광화문 앞에 선 일곱 멤버의 실루엣이 담겼습니다.방탄소년단은 앨범 발매 다음 날인 21일 오후 8시 서울 광화문 광장 일대에서 컴백 공연을 개최합니다.2012년 런던올림픽 개막식, 미국 슈퍼볼 하프타임쇼 등을 연출한 해미시 해밀턴이 총연출을 맡았습니다.공연은 넷플릭스를 통해 전 세계 190개국에 생중계됩니다.(사진=넷플릭스 제공, 연합뉴스)