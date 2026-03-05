외환보유액 4천276억 달러…외평채 발행 등 석 달 만 증가

▲ 4일 서울 중구 하나은행 위변조대응센터에서 직원이 달러화를 정리하고 있다.

지난달 외환보유액이 외국환평형기금채권(외평채) 30억 달러 신규 발행 등으로 석 달 만에 증가했습니다.5일 한국은행에 따르면 2월 말 기준 우리나라 외환보유액은 4천276억 2천만 달러로 전월 말 4천259억 1천만 달러보다 17억 2천만 달러 증가했습니다.외환보유액은 지난해 12월 26억 달러 감소, 올해 1월 21억 5천만 달러 감소 등 두 달 연속 감소했습니다.한은 관계자는 "국민연금과 외환스와프 등 시장 안정화 조치와 기타 통화 외화자산의 미국 달러 환산액 감소 등에도 불구하고 외화 외평채 신규 발행과 운용 수익으로 외환보유액이 증가했다"고 말했습니다.다만 외환시장 변동성 관리와 달러화 강세 영향으로 외환보유액 증가폭은 외평채 발행 규모에 크게 못 미쳤습니다.정부는 지난달 달러화 표시 외평채 3년물(10억 달러)과 5년물(20억 달러)을 발행했습니다.이는 단일 발행 기준으로 2009년(30억 달러) 이후 최대 규모입니다.한국의 외환보유액은 1월 말 기준 4천259억 1천만 달러로 세계 10위 수준입니다.지난해 9월부터 12월까지 9위 수준을 유지하다가 홍콩에 밀려 한 단계 내려왔습니다.중국이 3조 3천991억 달러로 가장 많았으며, 일본 1조 3천948억 달러, 스위스 1조 1천95억 달러, 러시아 8천336억 달러, 인도 7천115억 달러, 독일 6천523억 달러, 타이완 6천45억 달러, 사우디아라비아 4천758억 달러, 홍콩 4천356억 달러 순입니다.(사진=한국은행 제공, 연합뉴스)