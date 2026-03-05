CGV, PLAVE 데뷔 3주년 스페셜 라이브 생중계

CGV는 버추얼 아이돌 그룹 PLAVE(이하 '플레이브')의 데뷔 3주년을 기념해 'PLAVE 3RD ANNIVERSARY SPECIAL LIVE(이하 '플레이브 3주년 스페셜 라이브')'를 오는 12일 생중계한다고 5일 밝혔다.



이번 스페셜 라이브는 극장에서 즐기는 팬미팅 콘셉트로 약 120분간 진행되며, CGV강남, 광주금남로, 대구, 대전터미널, 서면, 센텀시티, 용산아이파크몰, 울산삼산, 인천, 전주효자, 창원더시티, 천안펜타포트, 청주서문 등 전국 30여 개 극장에서 만나볼 수 있다. 플레이브의 라이브 무대를 비롯해 영화관에 어울리는 다양한 코너로 팬들과의 소통을 진행할 예정이다.



CGV는 '플레이브 3주년 스페셜 라이브' 모든 관람객에게 스페셜 손글씨 인쇄 엽서를 증정한다. 예매는 5일부터 순차적으로 CGV 모바일 앱을 통해 가능하며, 관련 자세한 내용은 CGV 모바일 앱 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.



CJ CGV 전정현 콘텐츠운영팀장은 "아티스트와 팬이 실시간으로 소통하는 라이브의 매력을 극장에서 더욱 생생하게 전달하고자 한다"며 "대형 스크린과 입체적인 음향 환경을 통해 그 현장의 분위기를 고스란히 전하고, 팬들이 한 공간에서 함께 교감할 수 있는 경험을 제공하겠다"고 말했다.



한편, 플레이브는 지난해 미니 앨범 3집과 싱글 2집 각각 103만 장, 109만 장으로 더블 밀리언셀러 기록을 달성했다. 또한, 지난해 진행된 아시아 투어 당시 3일간의 KSPO돔 공연 전석 매진과 더불어 고척스카이돔에서 펼쳐진 앵콜 콘서트 역시 이틀 전석 매진되는 등 큰 사랑을 받았다. CGV는 지난해 8월 플레이브의 첫 번째 아시아 투어 '2025 플레이브 아시아 투어 [대시: 퀸텀 리프] 인 서울'을 전국 주요 극장에서 생중계한 바 있다.



(SBS연예뉴스 김지혜 기자)