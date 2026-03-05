세쌍둥이도 25cm '싹둑'…군인 가족 단발머리 된 이유

이미지 확대하기

해군 제8전투훈련단 소속 이은주 상사가 소아암 아동을 돕기 위해 세쌍둥이 딸들과 함께 소중히 기른 머리카락을 기부했습니다.이 상사와 다섯 살인 장은진, 유진, 소진 양은 그제(3일) 1년 반 동안 기른 머리카락을 각각 25cm씩, 총 1m를 대한민국사회공헌재단 '어머나 운동본부'에 전달했습니다.'어머나'는 '어린 암 환자를 위한 머리카락 나눔'의 줄임말로, 재단은 기부받은 건강한 모발로 맞춤형 가발을 만들어 소아암 환자들에게 무상으로 제공하고 있습니다.이 상사 가족의 선행은 이번이 처음이 아닙니다.이 상사는 지난 2024년에도 세쌍둥이와 함께 1년 반 동안 기른 머리카락 105cm를 기부한 적이 있습니다.이 상사는 소아암 환자들이 항암치료 과정에서 겪는 탈모의 아픔을 안타깝게 생각해 기부를 결심했다고 전했습니다.이 상사는 "대한민국 바다를 지키는 해군의 일원이자 세쌍둥이를 키우는 엄마로서 비록 작은 나눔일지라도 소아암 아동들을 위한 모발 기부를 이어나갈 것"이라고 강조했습니다.이 상사는 2012년 해군 부사관(전탐 특기) 235기로 임관해 구축함 왕건함(DDH-Ⅱ, 4천400t급), 이지스구축함 율곡이이함(DDG, 7천600t급) 등에서 근무했으며, 현재는 해군 제8전투훈련단 예비전력관리전대에서 동원계획업무를 맡고 있습니다.남편인 장동휘 상사 역시 해군에서 복무 중인 군인 가족입니다.(SBS 디지털뉴스부/사진=해군 제공, 연합뉴스)