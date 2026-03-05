SKT 정재헌 "스타트업 AI 동반자 되겠다…5년간 500곳 지원"

▲ 정재헌 SKT CEO가 2일(현지시간) 스페인 바르셀로나 MWC 2026에서 부대행사로 열린 AI DC 관련 콘퍼런스에서 기조연설하고 있다.

SK텔레콤은 스페인 바르셀로나에서 열리고 있는 세계 최대 모바일 박람회 MWC26에서 "국내 스타트업의 인공지능 동반자가 되겠다"고 밝혔습니다.정재헌 SK텔레콤 CEO는 현지시간 지난 3일 SKT가 MWC26 부대행사인 '4YFN'에 마련한 스타트업 전시관을 찾아 참여 기업 15곳의 대표들과 미팅을 가졌습니다.이 자리에서 정 CEO는 스타트업 생태계 활성화를 위해 마련한 계획과 비전을 밝히고 각 업체의 기술 및 사업 모델을 살펴봤습니다.특히 정 CEO는 정부의 '창업·벤처 정책 비전'과 '벤처 4대 강국 도약 종합대책' 등 AI 분야 스타트업 육성 의지를 언급하며 "SKT도 정부의 의지에 적극 화답하는 차원에서 스타트업의 'AI 동반자'가 될 것을 약속한다"고 말했습니다.정 CEO는 오는 2030년까지 총 5년간 다양한 방식을 통해 스타트업 500곳의 육성을 지원하겠다는 구체적 계획도 밝혔습니다.SK텔레콤은 먼저, 올해 자사의 스타트업 육성 프로그램 '스케치' 등 다양한 프로그램과 정부 지원사업에 참여해 총 80곳의 스타트업 지원을 추진합니다.이어 매해 지원 스타트업 수를 단계적으로 늘려 2027년 90곳, 2028년 100곳, 2029년 110곳, 2030년 120곳 등 총 5년 동안 한 해 평균 100곳의 육성을 지원할 예정입니다.(사진=SK텔레콤 제공, 연합뉴스)