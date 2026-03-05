뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

신용카드 무단 결제 속출…구매대행에 맡긴 카드정보 해킹

유영규 기자
작성 2026.03.05 09:39 조회수
신용카드 무단 결제 속출…구매대행에 맡긴 카드정보 해킹
▲ 전남경찰청 표지석

전남 여수·순천에서 잇따라 발생한 신용카드 무단 결제 사건은 물품 구매대행 업자에게 신용카드 정보를 맡겨놨다가 해킹 피해를 본 것으로 드러났습니다.

전남경찰청 사이버범죄수사대는 최근 여수·순천경찰서에 잇따라 신고된 신용카드 무단 결제 사건을 이관받아 수사에 착수했습니다.

여수와 순천에서만 14건의 무단 결제로 1억 2천여만 원의 피해가 발생했고, 수도권 등 타 지역 동일 사례까지 포함하면 약 30여 건 3억여 원가량의 피해가 파악됐습니다.

피해자들은 모두 해외에서 건강기능식품 등을 구매하기 위해 구매 대행업자인 A 씨에게 카드번호 등 신용카드 결제를 위한 민감 정보를 맡겨놓은 것으로 파악됐습니다.

경찰은 A 씨가 피해자들의 결제 정보를 파일 형태로 기록·저장해뒀다가 해킹을 당한 것으로 보고 있습니다.

특히 해킹범은 이 정보를 활용해 물품을 결제하고 판매자에게 입금되는 결제 대금을 가로챈 것으로 나타났습니다.

이 과정에서 신용카드 결제대행사(PG) 시스템도 해킹된 것으로 조사됐습니다.

다만 피해자 대부분은 카드사가 승인을 취소해 실제 금전적 피해로 이어지지는 않았습니다.

경찰은 고도의 해킹 수법이 활용된 것으로 보고 다양한 수사 기법 등을 통해 용의자의 신원과 소재 등을 추적 중입니다.

(사진=전남경찰청 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지