사탕 사주던 '아빠 친구' 김용원, 13세 아동 실종 사건과 연관성은?…'꼬꼬무' 조명

SBS 뉴스
작성 2026.03.05 09:37 조회수
SBS '꼬리에 꼬리를 무는 그날 이야기'(이하 '꼬꼬무')에서 온화한 얼굴의 아빠 친구의 충격 반전 정체가 공개돼 역대급 분노를 자아낼 전망이다.

5일 방송되는 '꼬꼬무'는 '살인자의 첫인상' 편으로, 두 건의 살인 사건의 용의자로 지목된 김용원의 정체를 추적한다. 리스너로는 방송인 김나영, 가수 스테이씨 세은, 배우 최광일이 출격한다.

2005년 충청북도에서 3개월 사이에 두 건의 살인사건이 발생한다. 43세 여성 암매장 사건과 호프집 주인 둔기 살해 사건으로, 두 사건에는 기묘한 공통점이 발견된다. 바로 '김용원'이라는 인물이다. 첫 번째 사건의 피해자는 김용원의 동거녀, 두 번째 사건의 피해자는 김용원이 자주 드나들던 호프집 주인으로 밝혀진다.

그즈음 13세 아이가 갑자기 실종되는 사건이 발생했다. 아이의 아빠와 함께 아이를 찾아 나선 이는 평소 아이에게 사탕과 자장면을 사주고, 강아지를 선물해 준 다정한 아빠의 친한 선배다. 동네를 샅샅이 뒤지며 아이의 행방을 찾던 그의 반전 정체에 리스너들은 충격에 빠지고 만다. 바로 실종된 아이를 다정하게 챙겨왔던 아빠의 지인이 두 건의 살인사건 용의자 김용원이었던 것.

온화한 얼굴 뒤에 숨겨진 김용원의 끔찍한 실체에 김나영은 "사람이 어떻게 이렇게 못될 수가 있어"라며 경악하고 오열한다. 스테이씨 세은은 "한 사람의 감정 때문에 여러 명이 희생을 당한다는 게 말이 안 된다"고 울컥하고, 최광일은 "용서해서는 절대 안 된다"며 분노를 참지 못한다.

과연 역대급 분노와 오열을 부른 13세 아동 실종 사건의 전말은 무엇일지, '꼬꼬무'의 '살인자의 첫인상' 편은 5일 목요일 밤 10시 20분 방송된다.

강선애 기자  

(SBS연예뉴스 강선애 기자)
