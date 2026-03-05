미, 이란 공격에 벌써 7조 원 넘게 소요?…추가예산 요청 움직임

미국 도널드 트럼프 행정부가 대이란 군사작전과 관련해 의회에 500억 달러(약 73조원) 규모의 추가 지출 승인을 요청할 것이란 전망이 제기됩니다.



대이란 군사작전이 현지시간 4일 닷새째 이어지는 가운데, 작전 초기 비용만 최소 50억 달러(약 7조3천억원)에 달한다는 추정도 나오고 있습니다.



공화당 소속 마이크 존슨 하원의장은 이날 행정부의 지출 승인 요청이 있을 경우 "적절한 시기에 추가 지출 예산안을 통과시키겠다"고 밝혔다고 미 정치전문매체 폴리티코가 보도했습니다.



앞서 로이터 통신은 스티브 파인버그 미 국방부 부장관이 최근 무력 충돌로 소모된 무기 재고를 보충하기 위해 500억달러 규모의 추가예산 요청안을 작성 중이며, 이르면 6일 공개될 수 있다고 익명 취재원을 인용해 전했습니다.



존슨 의장은 의회가 500억 달러 규모 추가 예산안을 통과시킬 수 있겠느냐는 질문에 "백악관과 국방부의 입장을 기다리고 있지만, 그 문제에 대해 우리는 열린 논의를 하고 있다"고 말했습니다.



대이란 군사작전 관련 추가 지출 예산안은 의회에서 치열한 논쟁이 예상됩니다.



야당인 민주당은 군 지출과 관련한 세부 정보가 부족하다는 점을 지적하고 있고, 여당인 공화당 내에서도 재정 매파들이 추가 지출에 대한 경계심을 보이고 있다고 폴리티코는 전했습니다.



스티브 스칼리스 하원 원내대표는 마코 루비오 국무장관 등의 의회 대상 브리핑에서 "추가 예산이 필요할 수 있다는 점이 제기됐다"면서도 "하지만 아직 전투 초기 단계이고 국방부로부터 공식적인 추가 예산 요청은 없었다"고 밝혔습니다.



진보성향 미 싱크탱크 미국진보센터(CAP)의 앨리슨 맥매너스 국장은 보고서에서 "트럼프 행정부가 중동에서 무모한 선택적 전쟁을 시작했으며, 이는 이미 미국 납세자들에게 50억 달러가 넘는 비용을 초래한 것으로 추산된다"고 밝혔습니다.



맥매너스 국장은 미 국방부가 밝힌 전투기와 미사일 등 군사 자산 투입만 기준으로 해도 작전 비용이 40억 달러 이상 들었을 가능성이 있으며, 군사작전에 앞서 중동으로 병력과 장비를 재배치하는 데만 약 6억3천만 달러가 소요됐을 수 있다고 설명했습니다.



또한 쿠웨이트의 오인사격으로 미군 F-15 전투기 3대가 격추된 사건 역시 약 3억5천100만 달러의 손실로 이어졌다고 덧붙습니다.



켄트 스메터스 펜실베이니아대 '펜 와튼 예산모형' 책임자는 포천지와의 인터뷰에서 이란과의 전쟁이 미국 경제에 최대 2천100억달러(약 309조원)의 비용을 초래할 수 있다고 말했습니다.



한편, 트럼프 대통령의 정치자금 모금 조직(PAC·정치활동위원회)은 이란 군사작전과 관련해 모금활동을 진행 중이라고 CNN방송이 보도했습니다.



해당 모금 홈페이지에는 "트럼프 대통령과 용감한 미군 병사들이 이 임무를 수행하는 데 함께 서 있겠습니까?"라는 문구와 함께 최소 26달러에서 최대 3천300달러까지 기부금을 선택할 수 있게 돼 있습니다.