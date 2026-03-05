이란 쇼크 끝났나…삼전·하닉, 장 초반 10%대 급반등

▲ 삼성전자, SK하이닉스

삼성전자와 SK하이닉스가 오늘(5일) 장 초반 10% 넘게 급등 중입니다.오늘 유가증권시장에서 오전 9시 5분 현재 삼성전자는 전장보다 13.82% 급등한 19만 6천 원으로 거래되고 있습니다.삼성전자는 13.24% 오른 19만 5천 원으로 출발한 뒤 상승폭을 조절하는 흐름을 보입니다.같은 시각 SK하이닉스도 15.55% 오른 98만 1천 원에 매매 중입니다.최근 이틀간 연속으로 10% 전후의 낙폭을 보이며 각각 '20만 전자'에서 '17만 전자', '100만 닉스'에서 '80만 닉스'까지 내려온 것이 과도했다는 인식이 확산한 데다 국제유가도 진정될 기미를 보이자 저가매수가 대거 유입 중인 것으로 보입니다.유가증권시장에서는 외국인이 3천457억 원을 순매수하며 지수를 끌어올리고 있습니다.개인과 기관은 1천979억 원과 1천6억 원 매도 우위입니다.외국인은 삼성전자와 SK하이닉스가 속한 전기·전자 업종에서도 모처럼 3천560억 원 매수 우위를 기록하고 있으나, 개인과 기관은 3천300억 원과 218억 원 매도 우위입니다.