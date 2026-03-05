뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

코스피, 3% 상승 출발…장 초반 급등, 매수 사이드카 발동

정성진 기자
작성 2026.03.05 09:29 조회수
코스피, 3% 상승 출발…장 초반 급등, 매수 사이드카 발동
▲ 코스피가 장 초반 급등해 매수 사이드카가 발동한 5일 오전 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 딜러가 업무를 보고 있다.

최근 연이틀 폭락한 코스피가 오늘(5일) 상승 출발해 장 초반 5,250대를 회복했습니다.

전장보다 3.09%, 157.30포인트 오른 5,250.92로 출발한 코스피는 장이 열리자마자 10% 넘게 급등하며 프로그램 매수 호가 일시 효력정지인 매수 사이드카가 발동됐습니다.

전날 미국과 이란 간 전쟁 여파로 12% 넘게 급락하며 역대 최대 낙폭과 하락률을 기록한 지 하루 만에 급등세를 보인 겁니다.

코스피 매수 사이드카가 발동된 것은 지난달 3일 이후 한 달만입니다.

같은 시각 코스닥도 매수 사이드카가 발동됐습니다.

발동 시점 당시 코스닥150 선물은 전일종가보다 178.40포인트, 10.40% 상승했으며 코스닥150지수는 187.18포인트, 10.92% 상승했습니다.

코스닥 사이드카가 발동된 것은 지난달 19일 이후 처음입니다.

전날은 코스피와 코스닥 지수가 급락하면서 양 시장 모두 매도 사이드카가 발동했었습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
정성진 기자 사진
정성진 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지