코스피, 3% 상승 출발…장 초반 급등, 매수 사이드카 발동

▲ 코스피가 장 초반 급등해 매수 사이드카가 발동한 5일 오전 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 딜러가 업무를 보고 있다.

최근 연이틀 폭락한 코스피가 오늘(5일) 상승 출발해 장 초반 5,250대를 회복했습니다.전장보다 3.09%, 157.30포인트 오른 5,250.92로 출발한 코스피는 장이 열리자마자 10% 넘게 급등하며 프로그램 매수 호가 일시 효력정지인 매수 사이드카가 발동됐습니다.전날 미국과 이란 간 전쟁 여파로 12% 넘게 급락하며 역대 최대 낙폭과 하락률을 기록한 지 하루 만에 급등세를 보인 겁니다.코스피 매수 사이드카가 발동된 것은 지난달 3일 이후 한 달만입니다.같은 시각 코스닥도 매수 사이드카가 발동됐습니다.발동 시점 당시 코스닥150 선물은 전일종가보다 178.40포인트, 10.40% 상승했으며 코스닥150지수는 187.18포인트, 10.92% 상승했습니다.코스닥 사이드카가 발동된 것은 지난달 19일 이후 처음입니다.전날은 코스피와 코스닥 지수가 급락하면서 양 시장 모두 매도 사이드카가 발동했었습니다.(사진=연합뉴스)