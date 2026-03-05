젠슨 황 "오픈AI 1천억 달러 투자 어려울 듯…최근 투자가 마지막"

▲ 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 지난해 발표했던 오픈AI에 대한 1천억 달러(약 144조 원) 규모 투자가 실현되기 어려울 것이라고 말했습니다.황 CEO는 현지 시간 4일 미국 샌프란시스코에서 열린 '모건스탠리 기술·미디어·통신 콘퍼런스'에서 최근 오픈AI에 300억 달러(약 43조 원)를 투자한 데 대해 "마지막 투자가 될 수 있다"고 언급했다고 로이터 통신 등 외신이 전했습니다.황 CEO는 지난해 9월 계획했던 1천억 달러 투자에 대해 "가능성이 희박하다"면서 그 이유로 "그들이 상장할 예정이기 때문"이라고 설명했습니다.그는 오픈AI의 상장 시기가 올해 말이 될 것이라고 예상했습니다.엔비디아는 지난해 9월 오픈AI에 최대 1천억 달러 투자 계획을 발표했습니다.엔비디아는 오픈AI에 투자하고, 오픈AI는 이 투자금으로 다시 엔비디아의 칩을 구매하는 내용이었습니다.하지만 이 같은 계획이 한동안 구체적인 계약으로 진전되지 않았고, 엔비디아는 공시 서류에서도 오픈AI에 대한 해당 투자 약정이 확정된 것이 아니며 성사되지 않을 수 있다는 면책 문구를 담았습니다.결국 지난 1월 말 엔비디아 내에서 오픈AI 투자에 대한 회의론이 제기됐다는 보도가 나왔습니다.당시 황 CEO는 이 같은 보도를 부인했지만, 이후 엔비디아는 지난달 오픈AI의 자금조달 라운드에 참여해 300억 달러를 투자했습니다.황 CEO는 오픈AI 경쟁사 앤트로픽에 대해서도 지난해 발표했던 100억 달러가 마지막 투자가 될 것이라고 덧붙였습니다.앤트로픽도 상장을 준비하고 있는 것으로 알려졌습니다.(사진=게티이미지)