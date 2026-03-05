한정애 "중동 수출액 대폭감소 우려…100조대 시장 안정조치 준비"

▲ 5일 국회 의원회관에서 열린 중동 현안 관련, 더불어민주당-재계 긴급 간담회에서 한정애 정책위의장이 발언하고 있다.

더불어민주당 한정애 정책위의장이 미국과 이란 간 전쟁과 관련, "스마트시티, 원전, AI 데이터 센터 등 우리 기업들이 미래 먹거리로 키워 온 100조 원 규모의 중동 프로젝트가 지연되거나 좌초될 가능성도 무시할 수 없다"고 말했습니다.한 의장은 오늘(5일) 국회에서 진행한 '중동 현황 및 대미 관세 협상 관련 현안 간담회'에서 "중동 지정학적 불안 장기화에 대비해야 할 것 같다. 확전될 경우 작년 약 200조 원의 수출액을 기록했던 사우디아라비아, 아랍에미리트 등 중동 주요 7개국 수출액이 대폭 감소할 우려가 있다"라며 이같이 밝혔습니다.그는 "정부는 100조 원대의 시장안정 프로그램 등을 마련해 시장 안정 조치를 준비하고 있다"며 "이번 사태로 수출에 차질이 빚어질 중소·중견기업에는 수출입은행을 통해 위기 대응 특별 프로그램을 가동, 금융 지원을 제공할 예정"이라고 밝혔습니다.이어 "현장에 필요한 추가 지원책이 분명히 있을 것"이라며 "업계의 의견을 충분히 청취한 뒤 정부 지원 체계에 반영할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 강조했습니다.그는 또 미국의 대(對)한국 관세 정책과 관련, "대미특위가 정상 가동되면서 오는 9일까지 여야 합의안을 도출하고, 12일 본회의에서 특별법을 반드시 통과시켜 통상 리스크를 해소할 수 있도록 할 것"이라고 강조했습니다.간담회에는 국회 외교통일위원회 ·산업자원중소벤처기업위원회 ·재정경제위원회 소속 민주당 의원과 한국경제인협회, 한국무역협회 등 업계 관계자들이 참석했습니다.(사진=연합뉴스)