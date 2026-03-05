"패트리엇 빨리 좀 달라"…걸프국들, 방공미사일 확보 비상

▲ 이란 미사일기지 위성사진

미국과 이스라엘의 이란 공격이 시작된 후 걸프 지역 국가들이 방공미사일 확보에 비상이 걸렸다고 현지시간 4일 파이낸셜타임스(FT)가 보도했습니다.FT에 따르면 미국은 최근 걸프 지역에 패트리엇 등 요격미사일 추가 공급을 약속했으나, 실제 무기 인도는 아직 이뤄지지 않은 것으로 알려졌습니다.우크라이나 전쟁 이후 요격미사일 공급이 부족한 상황에서 이란과의 전쟁으로 추가 수요가 몰리며 제때 공급이 이뤄지지 못하고 있다는 것입니다.걸프 지역 고위 관계자는 "지역 전체의 (요격미사일) 물량이 충분하지 않아 우려스럽다"며 "우리는 더 많은 요격미사일을 요청했지만, 동맹국들은 아직 이를 제공하지 않고 있다"고 FT에 말했습니다.또 다른 관계자는 "걸프 국가들은 현재 무기 시장에 뛰어든 상태"라며 "비용은 상관없다. 예산은 완전히 열려 있다"고 전했습니다.반면 이스라엘은 지난 2일 미군이 지원한 첫 군수품 수송분을 항공으로 수령한 것으로 알려졌습니다.걸프 국가들과 이스라엘 모두 요격미사일 비축량을 빠르게 소진하면서 보충이 절실한 상황입니다.하지만 미국의 공급은 이스라엘에 집중되며 지역 내 불만이 제기되고 있다고 전문가들은 전했습니다.앞서 미국과 이스라엘은 전투 개시 4일 만에 공식 발표 기준으로 약 4천 개의 목표물을 타격한 것으로 알려졌습니다.이는 지난해 6월 '12일 전쟁' 기간을 통틀어 이스라엘이 발사한 미사일 수와 맞먹는 규모입니다.가장 정교한 미사일 방어 시스템인 사드(THAAD·고고도 미사일 방어체계) 역시 수급난이 예상됩니다.관계자들에 따르면 미국은 2010년 이후 주문한 사드 요격미사일 650발 중 150발을 지난해 발사한 것으로 알려졌습니다.전략국제문제연구소(CSIS)의 미사일방어 프로젝트를 담당하는 톰 카라코는 "우리의 요격 능력은 탁월하지만, 모든 미사일을 요격할 만큼 충분한 방공망을 갖추고 있지는 않다"고 FT에 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)