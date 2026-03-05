탁구 신유빈·장우진, 남녀 월드컵 초청 대상자로 확정

▲ WTT 싱가포르 스매시에 참여한 신유빈의 경기 장면

한국 탁구의 여자 에이스 신유빈과 남자 간판 장우진이 올림픽, 세계선수권과 함께 3대 메이저 대회로 꼽히는 2026 국제탁구연맹(ITTF) 남녀 월드컵에 출전합니다.ITTF와 국내 남녀 실업팀에 따르면, 신유빈과 장우진은 세계랭킹을 기준으로 선발한 48명의 초청 대상자 명단에 이름을 올렸습니다.이에 따라 여자부 세계 14위인 신유빈과 남자부 세계 10위인 장우진은 오는 30일부터 4월 5일까지 마카오에서 열리는 남녀 월드컵에 참가합니다.앞서 아시안컵을 비롯해 대륙별 대회 4강 진출자들이 일찌감치 월드컵 출전권을 따냈습니다.남자부에선 지난달 아시안컵에서 우승한 세계 1위 중국의 왕추친과 일본의 하리모토 도모카즈, 도가미 스케, 타이완의 창위안이 출전을 확정했습니다.또 아시안컵 4강에 든 여자부의 세계 1위 쑨잉사와 2위 왕만위, 5위 콰이만 등 중국 선수들과, 일본의 하리모토 미와도 자동 출전권을 얻었습니다.우리나라는 신유빈과 장우진 외에 김나영, 이은혜, 안재현, 오준성, 박강현이 출전 티켓을 확보했습니다.월드컵에선 48명이 3명씩 16개 조로 나눠 조별리그를 치른 뒤 각 조 1위가 16강부터 토너먼트로 우승자를 가립니다.(사진=WTT 인스타그램 캡처, 연합뉴스)