뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

탁구 신유빈·장우진, 남녀 월드컵 초청 대상자로 확정

하성룡 기자
작성 2026.03.05 09:14 조회수
탁구 신유빈·장우진, 남녀 월드컵 초청 대상자로 확정
▲ WTT 싱가포르 스매시에 참여한 신유빈의 경기 장면

한국 탁구의 여자 에이스 신유빈과 남자 간판 장우진이 올림픽, 세계선수권과 함께 3대 메이저 대회로 꼽히는 2026 국제탁구연맹(ITTF) 남녀 월드컵에 출전합니다.

ITTF와 국내 남녀 실업팀에 따르면, 신유빈과 장우진은 세계랭킹을 기준으로 선발한 48명의 초청 대상자 명단에 이름을 올렸습니다.

이에 따라 여자부 세계 14위인 신유빈과 남자부 세계 10위인 장우진은 오는 30일부터 4월 5일까지 마카오에서 열리는 남녀 월드컵에 참가합니다.

앞서 아시안컵을 비롯해 대륙별 대회 4강 진출자들이 일찌감치 월드컵 출전권을 따냈습니다.

WTT 싱가포르 스매시에 출전한 장우진

남자부에선 지난달 아시안컵에서 우승한 세계 1위 중국의 왕추친과 일본의 하리모토 도모카즈, 도가미 스케, 타이완의 창위안이 출전을 확정했습니다.

또 아시안컵 4강에 든 여자부의 세계 1위 쑨잉사와 2위 왕만위, 5위 콰이만 등 중국 선수들과, 일본의 하리모토 미와도 자동 출전권을 얻었습니다.

우리나라는 신유빈과 장우진 외에 김나영, 이은혜, 안재현, 오준성, 박강현이 출전 티켓을 확보했습니다.

월드컵에선 48명이 3명씩 16개 조로 나눠 조별리그를 치른 뒤 각 조 1위가 16강부터 토너먼트로 우승자를 가립니다.

(사진=WTT 인스타그램 캡처, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
하성룡 기자 사진
하성룡 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지