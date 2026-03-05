접촉사고 피해 뻥튀기한 차주…법률구조공단 '배상 0' 승소

▲ 대한법률구조공단

대한법률구조공단(이사장 김영진)은 경미한 접촉사고에서 피해를 과장한 차 운전자를 상대로 채무부존재 확인 소송을 수행해 전부 승소 판결을 이끌어냈다고 4일 밝혔습니다.사건은 아파트 입구에서 후진하던 중 정차된 차의 좌측 앞 범퍼를 접촉하는 사고를 낸 A 씨를 상대로 차주 B 씨가 전치 2주 진단을 받고 보험 처리를 요구하면서 발생했습니다.A 씨는 사고가 경미해 상해 사실을 인정할 수 없다며 보험 처리를 거부하고, 이로 인해 지불할 금액이 없다는 취지의 채무부존재 확인 소송을 제기했습니다.A 씨는 소송 진행 과정에서 법률조력이 필요하다고 판단한 법원의 소송구조 결정에 따라 법률구조공단에 도움을 요청했습니다.공단은 사고 당시 차 운행 속도가 시속 10㎞ 미만으로 매우 느렸고, 블랙박스 영상을 확인했던 담당 경찰관이 '스치듯 충돌한 경미한 사고'라고 회신한 점 등 객관적 증거를 근거로 상해가 발생할 수 없음을 적극적으로 입증했습니다.법원은 이런 주장을 받아들여 B 씨가 해당 사고로 전치 2주의 상해를 입을 정도의 충격을 받았다고 보기 어렵다며 "손해배상 채무가 존재하지 않는다"고 판결했습니다.소송을 수행해 승소한 법률구조공단 소속 유현경 변호사는 "이번 판결은 경미한 접촉 사고에서 실제 상해 입증 없이 관행적으로 이뤄지는 보험 처리와 과잉진료 관행에 제동을 건 사례"라고 평가했습니다.(사진=대한법률구조공단 제공, 연합뉴스)