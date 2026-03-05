김정은, 최현호 찾아 미사일 발사 참관…"해군 핵무장화 만족"

▲ 김정은 북한 국무위원장이 지난 3-4일 남포조선소에 있는 구축함 '최현호'에 올라 "해병들의 함운용훈련실태와 함의 성능 및 작전수행능력평가 시험공정을 료해(파악)"했다고 조선중앙통신이 5일 보도했다.

북한 김정은 노동당 총비서가 5천 톤급 신형 구축함 최현호를 이틀 연속 찾았고, 전략 순항미사일 시험발사를 참관했다고 조선중앙통신이 보도했습니다.조선중앙통신은 김 총비서가 "3일과 4일 최현호를 방문해 함선 구분대의 전투정치훈련실태와 취역을 앞두고 진행 중인 함의 작전 수행 능력 평가 시험 공정을 료해(파악)"했다고 전했습니다.3일은 구축함 기동 요소를 확인하기 위한 항해 시험이 진행됐고, 4일은 해상대지상전략순항 미사일 시험발사가 실시됐습니다.김정은은 "해군의 핵무장화는 만족스럽게 진행되고 있다"며 "우리 해군은 막강한 공격력을 갖추게 되며 이것은 철저히 방위력"이라고 강조했습니다.이어 "이와 같은 혹은 이 이상급 수상함을 새로운 5개년 계획 기간에 매해 2척씩 건조"할 것을 지시하면서 '가장 강력한 해군'을 건설할 것이라고 말했습니다.김정은 4일 미사일 발사 현장에선 "강력한 힘의 시위는 확실한 자신심에 기초한 국가의 주권사수의지의 뚜렷한 표현인 동시에 전쟁억제력의 책임적인 행사"라고 의미를 부여했습니다.같은 날 조선소에서 추진중인 최현금 구축함 3호함 건조 현황도 점검했는데 올해 10월 10일 당창건 기념일까지 건조가 목표로 제시됐습니다.김정은은 3일 '저격수의 날'을 즈음해 수도방어군단직속 평양 제60훈련기지에서 진행된 각급 부대 저격수들의 사격 경기를 관람했습니다.(사진=조선중앙통신, 연합뉴스)